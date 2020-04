Kerékpároznak kint és bent is

A kerékpározás kultusza növekedett a járványügyi veszélyhelyzetben, a közutakon járva bárki tapasztalhatja ezt.

– Délutánonként tekerek és nagyon sokan vannak kint, amin kicsit meg is lepődtem – mondta el Korcsmárosné Vig Rozália, aki szenior korosztálya legeredményesebb duatlonosa volt tavaly az országban. – Furcsa ennyi biciklist látni, de nagyon örülök, hogy az emberek elővették a kerékpárokat. És látom azt is, hogy a sportolni vágyók a fertőzések megelőzésére tisztes távolságot tartanak egymástól. Én most újra alapozni kezdtem, és bízom benne, hogy nyár végére már újra lesznek versenyek.

Másként gondolkoznak a Kanizsai Hegyikerékpáros Sportegyesületnél:

– Az immunrendszerünk elég erős lehet, de nem kockáztatunk a szabadban, inkább csak görgőkön tekerünk – mondta az egyik alapító tag, Kajtár Balázs, hozzátéve: eddig az időjárás sem volt ideális a terepezéshez.