Kemény mérkőzés előtt áll a ZTE KK

A Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata idegenben folytatja bajnoki szereplését. Az egerszegiek az NB I A-csoport 9. fordulójában vasárnap a Sopron vendégei lesznek.

A ZTE KK kedden sikerrel zárta újabb Alpok Adria Kupa-mérkőzését, a horvát Skrlje­vo elleni győzelemmel (79-72) pedig bebiztosította továbbjutását a legjobb 16 közé, az egyenes kieséses szakaszba. Attól függően, hogy első vagy második lesz a ZTE KK a C-csoportban, mindenképpen hosszú túrára készülhet a folytatásban. A zalai csoport továbbjutói ugyanis a D-csoport két legjobbjával találkoznak a januári folytatásban, márpedig jelen állás szerint a lengyel Gliwice és a cseh Usti nad Labem már csak hatalmas balszerencse-sorozattal eshet ki.

Ám, ez még odébb van, és vélhetően a ZTE KK-nál sem ezt a forgatókönyvet forgatták az elmúlt napokban. Sokkal inkább a Sopron elleni taktikán dolgoztak, azon, hogy miként tudnák legyőzni a 4/4-es mutatóval rendelkező SKC-t, amely jóval markánsabb arcát mutatja a mostani idényben, mint tavaly. Vagyis, mi lehet a siker receptje? – tettük fel a kérdést Bencze Tamás vezetőedzőnek.

– Mindenképpen előrebocsátom, de nem magyarázkodásképp, hogy ez a Sopron már nem az, amely tavaly, vagy azelőtt szerepelt – mondta Bencze Tamás. – Ráadásul hazai pályán nagyon magabiztosak, hiszen legyőzték a Falcót, a Szolnokot és a Kaposvárt is, ezenfelül idegenben is szoros meccseket játszottak. Jó légiósaik vannak, és a magyar soruk is rutinos, kipróbált játékosokból áll. Kemény mérkőzésre készítjük fel csapatunkat, s biztos, hogy a védekezésnek nagy szerep jut. Igaz ez mindkét oldalra. Abból a szempontból jól jött a keddi kupameccsünk, hogy egy erős csapat ellen, mint volt a horvát Skrljevo, a végjátékban fordítottuk a magunk javára a találkozót. Ez bizakodásra ad okot, s az is, hogy a kispadról voltak olyan játékosaink, aki hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez. Vasárnap komoly kihívás előtt állunk, jól kell dobni a győzelem kiharcolásához.

A szakvezető elmondta, hogy kisebb sérülések ugyan vannak a csapatnál, de minden kerettagra számíthat a vasárnapi találkozón.

