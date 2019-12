Kedvet adó vívás – kerekesszékben is

Az elmúlt hét végén olyan sportesemény zajlott a zalai megyeszékhelyen, amelyre még nem volt példa az országban. Zalaegerszegen először rendezték meg a kerekesszékes vívók számára a megyei bajnokságot, és így Zala ebben az első lett. A háttér is foglalkoztatott bennünket, így Miszory Bélával, a Zala Megyei Vívószövetség elnökével beszélgettünk.

Elsőnek lenni mindig jó, elsőként megvalósítani valamit szintén. Mindez csak amiatt jutott eszünkbe, mert Zalában 2001-ben először rendezték meg az országban a megyei parasportnapot, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend. Aztán – ezt viszont már Miszory Béla árulta el – Zalaegerszegen a vívósport meghonosodásakor, 1968-ban éppen a mai Mindszenty-iskola tornacsarnokában rendezte meg a város első vívóversenyét a Z. Dózsa, amin Miszory Béla versenyzőként vett részt. Ma a megyei szövetség elnöke és a Zalaegerszegi Vívó Egylet kerekesszékes vívóinak szakreferense, egyben edzője is, aki szívügyének tekinti ezt a munkáját. Az első megyei kerekesszékes bajnokságnak 2019-ben szintén a Mindszenty-iskola adott otthont.

– Noha Magyarországon 1991 óta létezik hivatalosan a kerekesszékes vívás, ám megyei bajnokságot eddig még sehol nem rendeztek – említette büszkén Miszory Béla, aki alapos ember lévén azt is elmondta: személyesen tájékozódott ez ügyben az országos szövetségnél. – Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Zalában a ZVE-nél és az NTE 1866-nál is vannak kerekesszékes vívók. Mindkét klubnál a velük foglalkozó edzők és gyógytornász társadalmi munkában vezetik az edzéseiket, és szerettük volna, ha vívóink versenyzési lehetőséghez jutnak.

A kerekesszékes vívásról tudni kell, hogy nemcsak kerekesszékesek végezhetik, hanem űzhetik járóképes, de mozgásukban korlátozottsággal élők is. A víváshoz alkalmazott eszköz egy speciálisan erre a célra kialakított, fix rögzítésű kerekesszék. Természetesen a mozgáskorlátozottságtól függően vannak sérültségi kategóriák. Jelenleg a ZVE-nél 8, míg az NTE-nél 4 olyan kerekesszékes sportoló van, akik versenyeznek. A minapi megyei bajnokságon a 6. osztályos indulótól a 70 éves vívóig bezárólag igencsak széles volt a nevezettek életkora. A korosztályonként győztesek aztán egymással is megmérkőztek, a legvégén pedig a női győztes a férfi elsővel csapott össze a megyebajnoki címért. Ráadásul a ZVE szokásos, Mikulás-kupa versenyével egybekötötték az eseményt, így nagyon sokan látták a küzdelmeket, mintegy plusz motivációt adva az indulóknak.

– Nézze, a sport pluszt ad ezeknek az embereknek az életben is – mondta Miszory Béla, amikor például erre is rátértünk. – Motiválja őket, új célokat vetít előre, a közösségi életük színesedik, önbizalmuk nő. És ez is a sportnak köszönhető, mert elmondták, hogy megjött az életkedvük! Annak pedig külön örültem, hogy a megyei bajnokságnak sikerült támogatókat megnyerni, említhetem itt a megyei önkormányzatot, a Zalaszámot vagy éppen a gyöngyösi VAMAV céget önzetlenségéért. Higgyék el, ezek az emberek nagyon hálásak tudnak lenni ezért.

Az NTE-nél és a ZVE-nél közösen elhatározták, hogy a megyében szeretnék még feljebb tolni a versenyzői létszámot és biztosítani számukra a versenyzési lehetőséget.

És ne feledkezzünk meg a főszereplőkről sem. Az abszolút megyei bajnoki címet végül a felnőtt korcsoportban Török Róbert szerezte meg, míg a diák korcsoportban Pongrácz Zoé. A női versenyben Kuczkó Zsóka győzött, a férfiaknál a sorrend: 1. Török Róbert, 2. Czimmermann József, 3. Forgács Péter, 4. Pölcz Csaba, 5. Németh István, 6. Izsák Dániel, 7. Seregélyes Balázs. A diák korcsoportban a lányoknál 1. Pongrácz Zoé, 2. Zsombok Helga, a fiúknál Hodor Levente nyert.

Különdíjasok: Seregélyes Balázs és Zsombok Helga

A ZVE Mikulás Kupáján pedig az alábbi eredmények születtek. Haladó (fiú és leány) tőr: 1. Csatlós Gellért, 2. Hodor Csanád, 3. Iván Nándor, 4. Bagosi Borka, 5. Soós Zsombor, 6. Soós Luca. 2008-2009. születésűek (leány és fiú): 1. Simon Borbála, 2. Kiss Anna, 3. Antal Katalin és Tóth-Payet Lujza, 5. Németh Mihály, 6. Tóth Abigél. 2005-2007. születésűek (leány és fiú): 1. Benedek Csongor, 2. Bagosi Ben­degúz, 3. Szabó Bálint és Szabó Bence, 5. Habuczki Vanda, 6. Antal Péter.