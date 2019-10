Kedden búcsúztatják Papp Antalt, a ZTE legendás labdarúgóját

Rövid hírben már beszámoltunk róla, hogy október 13-án, életének 71. évében elhunyt Papp Antal, a ZTE labdarúgócsapatának legendás játékosa, aki tagja volt az 1972-ben az NB I-be jutott együttesnek is. Papp Antalt – vagy ahogy a szurkolók és mindenki nevezte, Papp Tónit – kedden 13.30 órakor búcsúztatják az andráshidai temetőben.

A ZTE egykori középhátvédjére Madár Gábor, az egykori játékostárs szavaival emlékezünk.

„Papp Antal Zalatárnokról került a ZTE-hez olyan fizikai adottságokkal, ami irigylésre méltó volt. A felkerülés után én azonnal szakosztály-vezető lettem, persze felvetődött, hogy erősíteni kell. Ám már akkor és később is az volt az elvem, hogy a tengelyt mindig találjuk meg, építsük fel, akármilyen felállásban is futballozik a csapat. Tóni ebben a tengelyben a védelem közepén erős pont volt, nem kellett ide senkit sem hozni. S már akkor érzékeltem, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő számú saját nevelésű labdarúgó legyen a csapatban. Ő ebbe a képbe tökéletesen beleillett. Zalatárnokról indult, majd onnan a ZTE-hez, és a felnőtt csapathoz kerülve is megállta a helyét. Sportolói pályafutását viszont egy makacs sérülés miatt viszonylag korán, 27 évesen be kellett fejeznie. Ennyi lehet talán a szakmai rész, amivel emlékezhetünk rá.

Sokkal fontosabb az emberi oldal. Tónit fizikai adottságai mellett az a fajta játéktudás jellemezte, ami ritka. Nem véletlen, hogy felfigyeltek rá mások is, hívta az MTK, a Tatabánya és más NB I-es csapatok, de ő maradt. Ő egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogy elmenjen. Szerény volt, figyelmes és odaadó. Soha nem ellenségként tekintett a másik csapat játékosára, hanem ellenfélre, akit szerelni kell, megállítani. A futball szeretete volt a lényeg. Utánpótlás-válogatott lett, s ha nem vidéken játszik, biztos, hogy a válogatottságig vitte volna. Sokan úgy tartották, angyali türelme van a pályán, de nem: ő olvasta a játékot. Ezért tudott annyira türelmes maradni, mert tudta, mi következik.

Mindenki szerette, de lehetett is. Nem kapkodta el a véleményét, soha nem emlékszem rá, hogy bármikor is megsértett volna valakit. A feszültséget mindig le tudta vezetni, nehéz volt kizökkenteni ebből. Nyugalmat tudott adni a csapatnak. Csak egy valamit sajnálok, de ezt nagyon: nem lehetett a játékosom. Korán abbahagyta, aztán vezetőként szerettem volna, ha edző lesz, elsősorban az emberi tulajdonságai miatt, de ő a civil életben helyezkedett el, és ott is sikeres lett.

Ha az egerszegi labdarúgást tekintem, akkor Papp Antalnak mindenképpen a legjobb játékosok között kell lennie. Elsősorban emberi tulajdonságai miatt. Az volt a titka, hogy mindig pozitív lelkiállapotba tudott kerülni, s ha fogalmazhatok így: nem érdekelte a pénz. A játékért, a győzelemért, a közönségért és a csapatért játszott. Élvezte a futballt. És ez a nagy kincs.”