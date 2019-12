Kedden 25. alkalommal rendezik meg a szilveszteri futást Zalaegerszegen

Kedden 25. alkalommal rajtol el a Decathlon Mountain Man Marathon, vagyis az egerszegi szilveszteri maraton, ahogy a két és fél évtized alatt a futás kedvelői megismerhették. A jubileumi viadal biztosan emelkedettebb hangulatú lesz, nem mintha a korábbi 24 évben gond lett volna ezzel.

Maga a verseny ötlete is a futás szeretetéből fakadt. Az elmúlt 25 évben a lapban is sokszor foglalkoztunk már a viadal történetével. Az ötletgazda Rozmán Sándor és barátai, futótársai 1995-ben először futották le a 40,9 km-es távot a Zalaegerszeget körülölelő dombokon kijelölt pályán. Aztán jött a következő év, amikor megismételték, majd az újabb és újabb évek, a résztvevők pedig egyre többen lettek, hiszen később meghirdetett versenynyé nőtte ki magát a szilveszteri futás, kiegészülve a 24, a 10 és a 3,5 km-es távokkal.

„Évről évre egyre többen indulnak a versenyen, s amit én nagy eredménynek tartok, hogy az eredeti ötlet, vagyis a hegyimaraton is életképes, hiszen az idén is harmincan neveztek erre a számra. Az sokat számított, hogy négy év után a Zalatriatlon átvette a szervezést tőlem, s most már az Aszfaltszaggatók SE is segít, hiszen enélkül talán már nem is létezne ez a verseny. Viszont túljutottunk a 14. rendezvényen, s most már jó esély van rá, hogy jövőre a tizenötödik futás következzen…” – nyilatkozta lapunknak 2008. utolsó napján az ötletgazda Rozmán Sándor. És igen, tíz esztendeje megvolt a 15. verseny, most pedig már a 25. következik. Akkor (2008-ban) 211 fővel részvételi rekord született, de a nevezések száma az évek során gyakorlatilag folyamatosan nőtt. Pénteken az idei előnevezés már 470-nél tartott, de a szervezők (továbbra is a Zalatriatlon és az Aszfaltszaggatók) az idén hatszáz körüli indulót várnak.

Az újdonság pedig az lesz ebben az évben, hogy a leghoszszabb távra nevezettek kedden 8.30-kor rajtolnak el, a többi táv rajtja pedig egy órával később (9.30) lesz. A verseny napján, azaz december 31-én a helyszínen is lehetőség nyílik még a nevezésre (az online nevezés pénteken lezárult). Akik előneveztek december 28-án és 29-én, a rajtcsomagjukat már átvehetik az egerszegi Decathlon áruházban, illetve a viadal napján természetesen a helyszínen is.