Keczeli Zoltán: „Túl nagy érték már Vera, hogy kísérletezzünk vele…”

Teljes pihenő. Major Veronika, a minap a bolognai sportlövő Európa-bajnokságon sportpisztolyban ezüstérmet szerző keszthelyi kiválóság egy időre nem fog fegyvert, de huzamosabb ideig nem bírná ki, és nem is teheti meg. Vár még rá feladat, viszont hazaérkezve most csak a pihenésre akar gondolni.

Major Veronika szerepléséről már tudósítottunk, ám hazaérkezvén arra is kíváncsiak voltunk, hogy a BEFAG Keszthelyi Erdész LK immár felnőtt Európa-bajnoka, ezüstérmese, illetve bronzérmese miként értékeli, mit tart a legfontosabbnak az újabb sikere mellett.

Beszélgetésünkkor mintegy mellékesen megjegyzi, másnap már nem lesz itthon, elmegy kikapcsolódni pár napra. Sűrű volt nem csak az elmúlt pár hét, de az év is. De nehogy abba hagyja, folytassa!

– Lehet így is fogalmazni – állapította meg Major Veronika a felvetésre. – Bolognában lett teljes az idei éremkollekcióm, hiszen márciusban Eszéken a légpisztolyos számban lettem Európa-bajnoki bronzérmes, aztán jött a nyári gyenesdiási futócéllövő Eb, ahol az aranyat akasztották a nyakamba. Most Bolognában sportpisztolyban lettem ezüstérmes. Ez három fegyvernem, és három érem.

Novemberben vár még rá Kínában a Világkupa-döntő, ahol légpisztolyban és a sportpisztolyban is indul, s mindkét számban olimpiai kvótás már Major Veronika. Ám visszatérve a péntek-szombati versenyre: az első napi sorozat után még csak 11. helyen állt, majd másnap valami egészen elképesztő sorozatot lőtt. Majdnem tökéleteset.

Ha nem is titkot, de egy eddig talán keveset említett részletet is megosztott velünk.

– Soha nem nézem meg, hogy hányadik vagyok az első harminc lövés után, mert az alapverseny úgyis a másnapi gyors sorozat után ér véget, s mindig az a lényeg – árulta el, és írjuk le mi is: a szombati 299 kör egészen fantasztikus teljesítmény volt. – Az, hogy 11. voltam, már csak utólag derült ki. Egyébként is nagy hangsúlyt fektetünk a gyors sorozatra, hiszen a nyolcas döntőben is ezzel dől el az érmek sorsa. A negyedik legjobb eredménnyel jutottam a nyolcas fináléba, de kissé zavaró volt, hogy míg az alapverseny sötétebb fényviszonyok mellett zajlott, a döntő viszont már-már túlságosan is világosban. Ám teljesen elégedett vagyok az ezüsttel is. A döntő mindig egy új versenyt takar, a sorozat közepén volt egy kisebb hullámvölgyem. Ha az nincs, akkor én nyerek. Tanulni kell ebből is.

És akkor jöhet a pihenő.

– Most pár napig tényleg teljesen leállok, megyek nyaralni, ha lehet ezt mondani, hiszen gyorsan visszatérek a hétköznapokba – mondta. – Októberben kicsit kevesebbet edzek, de azért rendesen felkészülök a novemberi Világkupa-döntőre. Az is fontos verseny lesz, mint mindegyik.

Major Veronika edzője, Keczeli Zoltán itthonról szurkolt tanítványának, felfedezettjének. Vera keszthelyi születésű, itt lett sportlövő, innen villantotta meg először, még utánpótlás korú sportlövőként a klasszisát, hiszen sokszoros junior világ- és Európa-bajnok. És keszthelyiként, zalaiként folytatná, amihez persze kell, hogy támogassák. A szövetségi kapitány Győrik Csaba a minap azt nyilatkozta: az mindig jó, ha vannak korszakos zsenik a sportlövő-válogatottban. Nem kérdés, hogy kire gondolt.

– A most véget ért Európa-bajnokság a bizonyíték bizonyítékának a bizonyítása… – próbálta hangsúlyozni Keczeli Zoltán mindazt, amit tanítványa elért eddig ebben az évben. – Vera ma már a világ legjobb női sportlövészei közé tartozik. Az, hogy aranyat, bronzot vagy ezüstöt szerez, csak nüanszokon múlik. Amit mi figyelünk, hogy az alapversenyben mennyire kiegyensúlyozott. Ha itt nem teljesít valaki jól, már nincs esélye tovább harcolni az érmekért. A szombaton elért 299 körös gyors sorozata egy világversenyen elképesztő. Nem is mondhatok mást: túl nagy érték már Vera, hogy kísérletezzünk vele. Ezért is segíti őt Győrik Csaba szövetségi kapitány a felkészülésben, és professzionális munkát végezhet. Keszthelyen döntő részt a fizikai és egyéb felkészítése zajlik, amikor a fővárosba utazik edzőtáborba, a másik fele. A kapitánnyal jól tudunk együtt dolgozni, hiszen a cél közös. Kaptunk egy speciális eszközt, amivel ugyanolyan körülmények között lőhet, mint a nagy versenyeken, de ez ma már elengedhetetlen. Ahogy a számítógépek segítségével a gyors elemzések is, mert ezeket már nem lehet kihagyni.