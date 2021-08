Karatés Európa-bajnoki címek Egerszegre

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület (ZSKE) versenyzői a szlovéniai Novo Mestóban vettek részt a 10. SKDUN-­Európa-bajnokságon, és remekül szerepeltek, hiszen a válogatott tagjaként érmekkel térhettek haza.

A ZSKE tagjai közül hárman, Horváth Jókus Vivien, Lőcsei Fanni Lili és Veilinger Ádám kapott helyet a ­SKDUN magyar válogatottban. A kadett korcsoportban (14–15 évesek) Lőcsei Fanni Lili erősségében, formagyakorlatban nagyszerű teljesített most is, és megszerezte az Európa-bajnoki címet. Horváth Jókus Vivien kumitében (küzdelem) magabiztosan nyerte az elődöntőt, aztán középdöntős meccsét is.

A fináléban az utolsó pár másodpercig vezetett is, de a mérkőzés vége előtt leléptették, így a harmadik helyen végzett. Horváth Jókus Vivien és Lőcsei Fanni Lili helyet kapott a lány kumite csapatban is, és nagyon izgalmas meccseket vívtak a lányok.

A döntőbe a cseh és a magyar csapat jutott be. Lőcsei Fanni Lili 1-1-es mérkőzéssel döntetlenre hozta a meccsét, Horváth Jókus Vivien 1-0-ra verte ellenfelét, így a magyar kadett leány kumite csapat Európa-bajnoki címet szerzett. Megjegyzendő, hogy Horváth Jókus Vivien az utolsó mérkőzésén lábsérülést szerzett, de ennek ellenére is végigküzdötte és megnyerte azt. A ZSKE tagjai közül Veilinger Ádám is mindent megtett élete első Európa-bajnokságán, aki most nem ért el dobogós helyezést, de ő is rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodott.