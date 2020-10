Kaposváron vendégszerepeltek a Délzalai Vízmű SE versenyzői

Az elmúlt hétvégén ismét úszóversenyt rendeztek a somogyi megyeszékhelyen, és a viadalra a Délzalai Vízmű SE sportolói is elutaztak.

A kaposvári, Csík Ferencről elnevezett versenyuszodában a Dél-Dunántúli Meghívásos Felmérő Verseny rendezték meg, melyre a DZVSE is elvitte úszóit. A kanizsaiak ezúttal egy kisebb csapattal képviseltették magukat, ám ha nem is voltak sokan, remek eredményeket sikerült elérniük. Sokat elmond a versenyzők teljesítményéről, hogy a Vízmű SE valamennyi indulójának sikerült egyéni csúcsot elérnie ezúttal. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a dél-zalai sportolók közül többen a dobogóra is felállhattak a rangos viadal során, így joggal lehetett elégedett a látottakkal edzőjük, Polgár Sándor.

DZVSE-eredményei. Nők, felnőttek. 200 m gyors: 1. Varga Dominika 2:09,28. 100 m pillangó: 1. Varga 1:03,71. Lányok, 2005-ös születésűek, 200 m gyors: 4. Andrási Zsófia 2:15,98. 50 m gyors: 3. Andrási Zsófia 29,41. 100 m pillangó: 1. Andrási Zsófia 1:05,43. 2007, 200 m pillangó: 4. Andrási Katalin 2,18:78. 100 m pillangó: 1. Andrási K. 1,08:62, …6. Doszpoth Eszter 1:26,59, …8. Magyar Borostyán 1:27,99. 2008, 100 m pillangó: 5. Korcsmáros Luca 1:22,85. 2009, 100 m pillangó: 6. Magyar Bodza 1:55,35. Fiúk, 2007, 100 m pillangó: 8. Kuzma Zétény 1:34,41. 2011, 50 m gyors: 4. Szilágyi Barnabás 38,34. 50 m hát: 6. Szi-lágyi Barnabás 49,11.KL