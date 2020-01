Kaposvári revans a ZTE KK otthonában

A férfi kosárlabda élvonal alapszakaszának 15. fordulójával megkezdődött a szezon második fele, vagyis a Zalakerámia-ZTE KK is most játszott először olyan ellenféllel, amellyel az ősszel már megmérkőzött. A zalaiak októberben 82-76-ra nyertek Kaposváron, a vendégek azonban most visszavágtak.

Zalakerámia-ZTE KK – Kaposvári KK 102-113 (37-30, 26-25, 22-26, 17-32) Zalakerámia Sportcsarnok, 1600 néző. Jv.: Papp, Minár, Boros. ZTE: Bibbins 22/12, Johnson 12/3, Williams 25/9, Szabó 14/6, Agafonov 13. Csere: Bagó, Gulyás, Djuric 12/6, Simon 2, Doktor 2. Vezetőedző: Bencze Tamás. Kipontozódott: Agafonov (37.). Kaposvár: Krnjajski 10, Norfleet 29/12, Ponjavic 12/3, Dramicanin 12, Lalic 15. Csere: Davis 23/12, Hendlein 10, Baki2, Bogdán. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics. A ZTE 1:58 perc alatt négy triplával (Williams 3, Szabó 1) kezdett, és ezt Lalic egymaga nem tudta ellensúlyozni (12-5). A Kaposvár 22-10 után találta csak meg magát (6. p.: 22-16), de Djuric pontjaival újítottak a hazaiak (9. p.: 35-22). Ekkor úgy tűnt, hogy a zalaiak nyeregben vannak, de az első negyed pontözönében az utolsó 5 egység a somogyiaké lett. A folytatásban a triplák ellen (az első 10 percben hetet szórt a ZTE) magasan védekezett a Kaposvár, amire azonban alapvonali befutással, betöréssel és leválással jól reagált a házigazda (13. p.: 47-35). A félidő hajrájához Szabó harmadik faultjával jutott el a Zete (17. p.: 57-48), a vége pedig váratlanul meleg lett (57-52). Az utolsó percben Djuric hagyta ki a ZTE első büntetőit, Johnson viszont bedobta első kosarát. A legvégén Agafonov elengedett egy egész pályás triplát, közben nyilvánvalóan meglökték, ám a játékvezetők nem avatkoztak közbe – az első félidőben ezek után volt a leghangosabb a lelátó zalai része. Fordulás után Bibbins villámgyorsan eljutott 3 faultig, Agafonov pedig négyig, és utóbbi távollétében Lalic hatékonyan szedte a támadó lepattanókat (23. p.: 65-61). Nagy küzdelem kezdődött, majd a játékvezetők Szabónak is befújták a negyedik hibát, de a ZTE pár jó védekezés után mégis megugrott – hátul Szabó, elöl Williams vitte a prímet (28. p.: 80-70). Két gyors somogyi időkérés után zárkózni kezdtek a vendégek. A harmadik negyed utolsó percében a Kaposvár támadásai rendre hazai faulttal, a ZTE akciói pedig személyi hiba nélküli labdavesztéssel végződtek – a játékvezetők kritikája nélkül maradjunk annyiban: így egyben kicsit erős volt az élmény (85-81). A záró tíz perc előtt csak annyi volt biztos, hogy kutya nehéz negyed vár a Zetére, és tényleg… A Kaposvár egy darabig olvasztotta hátrányát (32. p.: 87-84, 34. p.: 92-90, 35. p.: 94-94), majd először az este folyamán előnybe is került (36. p.: 96-97). A vendégek részéről Norfleet 10, Davis pedig 14 pontot szórt a negyedik negyedben, miközben a zalaiaknak már semmi sem sikerült. Bencze Tamás: „Megérdemelten nyert az ellenfél, elsősorban azért, mert a kulcsszituációkban rendre eredményes volt. Nagyjából 30 percig jól játszottunk, a hajrá viszont érthetetlen számomra. Minden hibánkat triplával büntette az ellenfél. Nagyon nehéz, mert ezt a találkozót nyernünk kellett volna. De van még húsz meccsünk, hogy a céljainkat elérjük.” Sztojan Ivkovics: „Az eredményen kívül sok más dologgal nem vagyok elégedett. Most kezdtük a munkát, még kell idő, hogy alaposan megismerjük egymást a csapattal.”