Kanizsai Vadmacskák SE: igazi csapatmunkával fölényes győzelem

Hazai pályán fogadta a Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es kosárlabdacsapata a tabella hátsó felében tanyázó Kiss Lenke Kosársuli együttesét és nagyarányú győzelmet is aratott.

Kanizsai Vadmacskák SE–Kiss Lenke KA 105-60 (28-17, 26-15, 30-15, 21-13)

Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Horváth A., Németh S.

Kanizsa: Fuisz V. 25, Baa 26, Zsámár P. 2, Bánhegyi B. 9, Budai 12. Csere: Kovács R. 16, Horváth L. 6, Füredi 8, Csuha 1, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

Ezúttal is Baa Dominika és Fuisz Viktória kosarai vitték a prímet a mérkőzés elején, és az első negyed közepén nyolc ponttal vezetett is a Vadmacskák, hogy még onnan is tovább nőjön a fórjuk. Akkorra már Kovács Rebeka is bekapcsolódott a pontgyártásba, s a második tíz percben továbbra is agresszíven védekeztek a hazaiak. Bánhegyi Beatrix feljavult játékával és Baa pontos dobásaival már húsz pont fölött járt a kanizsai előny.

Nagyszünet után Gábor Erzsébet tanítványai védekezést váltottak és a labdaszerzésekből szereztek gyors kosarakat, így még tovább nőt a két csapat közötti különbség. A meccs ezen szakaszában Füredi Linda játszott a házigazdáktól ponterősen. A záró etapban is koncentráltan játszottak a hazaiak és a játék minden elemében a budapesti csapat fölé nőttek, mellyel a KVSE az ötödik helyen áll a táblázaton.

Gábor Erzsébet: „A győzelem igazi csapatmunka volt, és valamennyi játékosunk kivette részét a sikerből.”

Jók: Baa, Fuisz V., Füredi, Kovács R.