Kanizsai Vadmacskák SE: Feljöttek a második helyre

Legyőzte és megelőzte a tabellán a Szekszárd második csapatát a Kanizsai Vadmacskák SE az amatőr női kosárlabda NB I-ben.

Kanizsai Vadmacskák SE–Atomerőmű KSC

Szekszárd II 74-61

(15-23, 19-17, 20-11, 20-10)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Szalai Zs., Németh S.

Kanizsa: Fuisz 20/3, Baa 28, Zsámár P. 3, Bánhegyi B. 6, Budai 12. Csere: Horváth L. 2, Füredi 1, Csuha 2, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

A vendégek kezdték jobban a találkozót és a KVSE védekezési hibáit kíméletlenül kihasználva vezettek 15 ponttal is. A második tíz percben már felváltva estek a kosarak, Fuisz Viktória és Baa Dominika pontjaival zárkóztak a hazaiak, de a negyed végén is maradt még a szekszárdi előny. Nagyszünet után a Vadmacskák védekezést váltott, és az agresszívabb játéknak hála gyors kosarakat sikerült elérniük a hazaiaknak. Az utolsó játékrészben továbbra is jól védekeztek Gábor Erzsébet tanítványai, de közben a támadójátékuk is javult, így a végig küzdelmes, szoros meccsen a végjátékban alakult ki a két csapat között a legnagyobb különbség.

Jók: Fuisz, Baa.

Gábor Erzsébet: „Az első félidő gyengébb teljesítménye után a második húsz percben a játék minden elemében feljavultunk, így cseréltünk helyet a tabellán a szekszárdi csapattal, hiszen a győzelem után előre léptünk a második helyre.”