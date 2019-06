Kanizsai ökölvívók az egri nemzetközin

A Bornemissza Gergely nemzetközi emlékversenyen szerepeltek a Kanizsa Box Klub ökölvívó növendékei Egerben.

A rangos nemzetközi viadalon a magyarokon és az európaiakon kívül amerikai, japán és kanadai bunyósok is indultak a Heves megyei helyszínen. A KBK-t pedig két öklöző képviselte: Mátés Patrik ifjúsági 64 kg-ban, valamint a hölgyeknél a junior korcsoportos Szüsz Cintia, aki saját súlycsoportjától eggyel feljebb, tehát 66 kg-ban lépett a kötelek közé.

A nemzetközi rutin, tapasztalatszerzés így is jól jött a kanizsaiak női bokszolójának, ráadásul Cintia egyhangú pontozással be is verekedte magát a döntőbe, ahol egy egri ellenfél várta. A hazaiak válogatott versenyzője ellen a kanizsai mindent megtett, de a finálét megosztott pontozással nyerte riválisa, így Tóth László tanítványának az ezüstérem jutott.

Mátés Patrik az ifjúsági 64 kg-ban végül az ötödik helyen zárt Egerben.