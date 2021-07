Kanizsai ezüstérem a maratoni Eb-ről – Kálovics Adél elégedett lehet

A moszkvai kajak-kenu maratoni Európa-bajnokságon is remek nagykanizsai siker született, hiszen a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kajakosa, Kálovics Adél az ifjúsági hölgyek mezőnyében – 19 kilométeren – a második helyen végzett.

Kálovics Adél néhány hónapja már a győri országos bajnokságon is jól ment, hiszen bajnoki címet elérve evezett, így vált biztossá az oroszországi kiküldetése.

Ráadásul Moszkvában is jó esélyekkel szállhatott vízre a kanizsai sportoló. A női K-1 19 kilométert felölelő Európa-bajnoki futamán nem is maradt el az érem, hiszen végül a dobogó második fokára állhatott fel a kanizsaiak kiválósága.

– Természetesen reménykedtem egy jó szereplésben, de aligha árulok el nagy újdonságot, hogy a vírushelyzet hónapjai azért óvatosságra is intettek – összegzett örömmel a kajakos Kálovics Adél. – Ugyan a mezőny nem volt teljes, de azt is vegyük figyelembe, hogy már az is a verseny egyik etapja volt, hogy egyáltalán ki és miként tud készülni az Eb-re. Illetve egyáltalán vállalni tudja-e, hiszen 19 kilométer azért mégiscsak tizenkilenc kilométer a vízen. A magyarokon kívül az oroszokkal kellett számolni, a cél pedig egyértelmű volt: őket megelőzni. Nos, Horváth Maja lett az első, én pedig mögötte végeztem. Persze – úgymond – megkóstoltam a vizet is, ám ez sem zökkentett ki a versenyzésből, az ugyanakkor már inkább okozott nehézséget, hogy igazi hőségben lapá­tolhattunk. Külön élmény volt viszont az eredményhirdetés, mivel az ezüstérmem miatt én is nagy büszkeséggel hallgathattam a Himnuszt. Roppant mód büszke voltam, s egyben arra is, hogy magára az Eb-re kijuthattam.

Adél ezt közösségi oldalán nem is rejtette véka alá, hiszen edzőinek, Sári Nándornak és Bednyák Boglárkának külön is kifejezte háláját az elért moszkvai eredményért. Nincs azonban vége a nyári történéseknek, mivel innentől edzőtábor következik a nagykanizsai kajakozók számára, amelynek keretében a „maratonista” Kálovics Adél már a ráckevei vb-válogatójára készülhet. A világbajnokságra, melyet szeptember végén Romániában rendezhetnek meg. Szintén nem árt majd menni egy remek válogatót, így feladat tehát akad bőven a vízfelszínen.