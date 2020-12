Kanizsa Vízilabda: Magabiztosan menetelnek a vízilabda OB I B-ben

Az OB I B-s Kanizsa Vízilabda továbbra sem hajlandó lazítani, tizedik bajnokiját is megnyerte a szezonban. A zalaiak legutóbb az egrieket múlták felül – ismét hazai környezetben.

Kanizsa Vízilabda- Eszterházy SC 22-11 (4-2, 5-1, 6-5, 7-3) Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Sikter, Zelki. Kanizsa: Vértes – Vadovics 1, Kalanovics 8, Simon 2, Fodor 2, Dobay G. 3, Balaska 1. Csere: Leposa G. (kapus), Kovács Á. 1, Vlaszák 2, Kaszper G., Leposa D. 2, Szávai, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Repülőrajttal nyitotta a mérkőzést a listavezető Kanizsa Vízilabda SE OB I B-s legénysége, a középmezőnyhöz tartozó egriek csak 4-0 után tudtak szépíteni. Kalanovics Balázs valósággal szárnyalt a kanizsaiak soraiban, egymás után lőtte góljait, és 6-3 után a nagykanizsai klub játékosai meg sem álltak 11-3-ig. Onnantól inkább már az lett a kérdés, hogy a házigazdák mikor érik el a két számjegyű különbséget a találkozó folyamán. A Heves megyeiek ezt csak elodázni tudták, az utolsó negyed ötödik percéig.

A nagykanizsai csapat újabb sikerével immár tíz meccs óta őrzi hibátlan mérlegét a bajnokságban, és ezzel természetesen biztosan áll a táblázat élén.

Jók: Kalanovics (a mezőny legjobbja) és a teljes kanizsai csapat.

Ludányi Kadosa: „Hoztuk ezúttal is a gyakorlatilag kötelezőt, bár előzőleg úgy kalkuláltunk, hogy kicsit szorosabb lehet majd ez a mérkőzés. Külön örültem annak, hogy három fiatal kanizsai játékos is eredményes tudott lenni a sorainkból, mert utánunk az utánpótláscsapatunk mérkőzött, és így ennek tagjai láthatták, hogy a felnőtt szint felé előttük is nyitva áll az út a sportágban.”