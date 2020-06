Kanizsa Motocross SE: Már nagyon várják a futamokat

A normális kerékvágásba való visszatérését kereső motorsport egy újabb régiós motokrossz­futamát rendezték a Kalocsa környéki Foktőn, ahová szinte rekordnevezés érkezett.

A Dél-MX motokrosszsorozat legutóbbi fordulójára is nevezett versenyzőt a Kanizsa Motocross SE, ráadásul Jakab Dávid két héttel korábban nyerte a haladó MX1-es kategóriában a versenyét négyszázas KTM-jével. Nem voltak tehát rossz előjelek, maga a rajt körüli adminisztráció azonban nem a legjobb helyre sorolta a dél-zalai motokrosszost.

– Volt néhány érdekes lépés a szervezők részéről, hogy ki hogyan és honnan rajtoljon, de utólag már nem érdemes ezen rágódnunk – mondta Jakab Dávid. – Ott voltunk, mentünk, és úgy érzem, nincs okunk panaszra, hiszen végül a másodosztály MX1-es mezőnyében két futam alapján a második helyezést értem el. Most már úgy tűnik, előbb-utóbb sorra kerülhetnek országos futamok is, igyekszünk immár azokra is koncentrálni.

Bocskai Balázs, a nagykanizsai klub másik motorosa – szintén a másodosztály MX1-ben – a hetedik helyen végzett.