Kalanovics hatig meg sem állt

Az OB I B-s vízilabda-bajnokság második fordulójában biztosan győzött a Kanizsa VSE együttese az angyalföldi sportiskolások vendégeként.

ASI DSE–Kanizsa Vízilabda 7-15 (0-2, 4-5, 2-5, 1-3)

Budapest, Kőér utca. Jv.: Ádám, Tordai.

Kanizsa: Vértes – Major, Kalanovics 6, Fodor 2, Dobay G., Dobay P. 1, Simon 2. Csere: Vadovics, Solymosi, Leposa D., Szávai 2, Balli, Balaska 2. Edző: Ludányi Kadosa.

A kanizsai OB I B-s vízilabdázók az első fordulóban aratott bravúros győzelem után az ASI vendégei voltak a fővárosi Kőér utcában, ahol azért valamivel könnyebb feladat várt rájuk. Az első gólra majdnem a kezdő negyed feléig kellett várni, akkor Fodor Olivér volt eredményes, majd Kalanovics Balázs indította be a maga gólgyártását. Szávai Péter és Dobay Péter is feliratkozott a kanizsaiak góllövőlistájára, onnantól azonban a vendéglátók felzárkóztak egy gólra. Kalanovicsnak volt ezek után egy háromgólos sorozata a vendégeknél, ami után a Kanizsa Vízilabda 9-5-re vezetett, s onnan már nem csupán a győzelem volt biztos, de Ludányi Kadosa legénységének is csak nőtt az előnye. A nagykanizsaiak az újabb három pont után a 3. forduló meccsére készülhetnek, melyet a Dunakanyar Waterpolo otthonában vívhatnak.

Jók: Kalanovics (a mezőny legjobbja), illetve az egész kanizsai csapat.

Ludányi Kadosa: „Az ASI DSE elleni sikerrel hangolhattunk a szintén két győztes meccsel rajtoló Dunakanyar elleni találkozónkra.”