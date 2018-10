Kajak-kenu sportközpontot adtak át Gébárton

Megteremtődött a lehetőség a megyeszékhelyen is a vízi sportok megszerettetésére, és akár a testnevelésórákba is be lehetne iktatni az evezős foglalkozásokat a Gébárti-tónál.

Erről is beszélt Vigh László országgyűlési képviselő, aki marcipánból készült kajakkal a kezében érkezett pénteken a tó délkeleti végénél felállított mobil vízisportközpont műszaki átadására. A létesítményt működtető Zalaegerszegi Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület ügyvezetője, Várnai Tibor elmondta, hogy a Magyar Kajak Kenu Szövetség által meghirdetett programnak köszönhetően épült meg 25 millió forintos költséggel a három konténerből kialakított klimatizált öltöző és vizesblokk. A szövetségtől egymillió forintos támogatást is kaptak eszközök beszerzésére. A tervek szerint negyven 6–14 éves fiatalt vonnának be a versenyzésbe az egyesület nevében szereplő sportágak mellett a sup deszkában is. Emellett számítanak a sportolók szüleire, kínálva túrázás lehetőségét is hazai és külföldi vizeken.