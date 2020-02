Júniusban ünnepli Zala Megyei Kézilabda Szövetség a sportág elmúlt hét zalai évtizedét

Több mint félszáz résztvevővel a kisvárosban rendezte meg a közelmúltban hagyományos évzáró és évnyitó közgyűlését a Zala Megyei Kézilabda Szövetség.

A rendezvényen Varga Sándor elnök először is részletesen beszámolt a 2019-es esztendő eseményeiről, s jelezte: idén júniusban ünnepélyes közgyűlést rendeznek majd Keszthelyen, a Zala megyei kézilabdasport hét évtizede címmel. Az elnök a folytatásban szólt arról is, hogy a szövetség 50 ezer forinttal segítette a Magyar Kézilabda Sport Támogatói Alapítványát, majd díjak átadására került sor.

A szövetség döntése értelmében Zala megye Kézilabda Sportjáért elismerésben részesült az egykori játékos és edző, a keszthelyi Czelvikker Józsefné Kazy Mária, valamint a zalaegerszegi Vida Zsolt, aki korábban a megyei szövetség vezetőjeként tevékenykedett, de pályafutása során volt játékvezető és versenybíró is.

A Zala megye legjobb felnőtt kézilabdázója kitüntetést a 2019-ben nyújtott teljesítményéért a Hévíz NB II-es női csapatának kapitánya, Molnár Anna, illetve a szintén a harmadik vonalban szereplő nagykanizsai Vadász Márton vehette át. A zalai női bajnokság legjobb játékosának járó elismerést ezúttal is a zalaszentgróti Lászlóné Horváth Krisztina kapta. A megye legjobb serdülő játékosává a korosztályos válogatott zalaegerszegi Csata Pannát választották.

Születésnapja alkalmából külön köszöntötték a rendezvényen Csatáné Balogh Beatrixot, a Zalaegerszeg NB II-es együttesének olimpiai ezüst­érmes és 170-szeres magyar válogatott játékosedzőjét, valamint Elena Golovkót, aki a megyeszékhelyi Caola színeiben megjárta az NB I-et, majd volt a Hévíz játékosa is.

A díjakat Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője, Pitz András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgató-helyettese, valamint Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adta át az ünnepségen, amelyen több települési polgármesteren kívül a megyében élő egykori válogatott játékosok közül Gódorné Nagy Mariann és Utasi Ágota is részt vett.