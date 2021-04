Judo: Mezőfi Márk reméli, hogy mielőbb visszatérhet a tatamira is

A Zala­egerszegi Judo SE tehetséges cselgáncsozója, Mezőfi Márk különleges pályafutást tudhat már most magáénak, hiszen nemcsak egy sportágban jeleskedik, hanem kettőben is. Méghozzá magas szinten. A lapunk év végi szavazásán, az Év zalai sportolója választáson a serdülő fiúk kategóriájában győztes egerszegi fiatalember éppen sérülését próbálja kiheverni, de már készül az idei versenyekre. Na, meg meccsekre…

Mezőfi Márkkal „civilben” találkozunk a Zalaegerszegi Judo SE központjában, s miközben társai keményen dolgoznak, ő most még pihen. A háttérben nem más, mint egy sérülés, egészen pontosan egy kulcscsonttörés áll, de már nem sokáig kell várnia a visszatérésre. Előbb viszont arról kérdeztük a fiatalembert, hogy mennyire elégedett a tavalyi esztendővel, hiszen az abban elért eredményeiért lett szavazásunk első helyezettje.

– Elégedett lehetek, hiszen a serdülő országos bajnokságon második lettem, a diák­olimpiát viszont megnyertem – kezdte Mezőfi Márk, de gyorsan hozzá is tett is ehhez valamit: – Az országos bajnokságot, úgy érzem, én rontottam el, hiszen ott is nyerhettem volna. Versenyből tavaly kevesebb jutott a járványhelyzet miatt, de a fontos viadalokat szerencsére megrendezték. Edzésben voltam végig, ugyanis a cselgáncs mellett kosárlabdázok is. Arról, hogy a szavazáson én lettem a legjobb serdülő versenyző, a nagypapáméktól értesültem, hiszen ők látták az újságban a fotómat és nagyon örültek, örültem neki.

Mondjuk le sem tagadhatná… Mármint, hogy kosarazik. Tizennégy éves kora ellenére már 188 centiméter magas, ami inkább kosarasalkatnak felel meg. A kérdés pedig adja magát: miként egyezteti össze a két sportágat?

– Szüleim kosárlabdáztak, ennek ellenére előbb judózni kezdtem – kezdte válaszát Márk. – Közben elkezdtem kosarazni is, ami megtetszett, és egyelőre a tanulás mellett szerencsére mindkettő megy. A ZTE KK-ban kosarazok, de már volt meghívásom a pécsi Rátgéber-akadémiára is, ahol egy hétvégét tölthettem el.

Azt is elárulta, ott különböző felméréseket végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a két méter körüli magasságot érheti el. Azaz, adottságai megvannak ehhez a sportághoz és a másikhoz is, hiszen a cselgáncsban sem hátrány a magasság. Amihez persze izom is kell, de majd elválik, hogy az ifjú mi mellett teszi le végleg a voksát.

– Az idei évem nem indult túl jól, ugyanis edzésen eltört a kulcscsontom, emiatt most pihenni kényszerülök – mondta Mezőfi Márk, aki egyébként a serdülő cselgáncsválogatott-keret tagja is. – Remélem, mielőbb újra edzésbe állok, most ez lenne a legfontosabb. Ha olyan lesz az idei év, mint a tavalyi, akkor megint elégedett lehetek.

Ifj. Nagysolymosi Sándor edző azt még elárulta, hogy nagyon bíznak Márkban az idén is a serdülő ob-n, amit ősszel éppen Zalaegerszegen rendeznek meg. A visszatérése pedig a júniusi Budapest-­kupán jöhet el.