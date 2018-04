Jubileumi ünnepséget szerveznek a ZTE kosárcsapata tiszteletére Egerszegen

Bensőséges ünnepség keretében emlékeznek Zalaegerszegen 2018. május 11-én (pénteken) 16 órai kezdettel a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban a ZTE férfi kosárlabda-csapatának 30 évvel ezelőtt, 1988. május 8-án kivívott első bajnoki címére.

A szervezők úgy gondolták, hogy a 30 éves jubileum miatt az eddigieknél nagyobb szabású rendezvénnyel tekintenek vissza a sporttörténeti jelentőségű bajnoki cím elnyerésére. A jubileumi összejövetelen részt vesznek az egykori bajnokcsapat játékosai, szakvezetői, a klub vezetői.

Természetesen az ünnepi gálán számos olyan vendég is lesz az egykori főszereplőkön kívül, akikre joggal kíváncsiak lehetnek az 1988-as bajnokcsapat szurkolói és a sportág jelenlegi barátai is. S persze a szurkolók is, hiszen nélkülük nem lenne igazi a megemlékezés! Hogy a szervezők elkerüljék azt a kellemetlenséget, hogy szurkolók szoruljanak ki a gála helyszínéről, előzetes regisztrációra van szükség. Akik szeretnének részt venni a jubileumi ünnepségen, e-mailben (zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com) jelezhetik ezt.