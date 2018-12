Jubilál a 24 órás teremtorna

Itt a december, és eljön ilyenkor a teremlabdarúgó-tornák ideje. Töretlen népszerűségnek örvend a Szív Szerszámsziget 24 órás teremlabdarúgó-torna, a január eleji rendezvény kerek évfordulóhoz érkezett, hiszen ez lesz a tizedik a sorban.

– Gyorsan elrepült a tíz év, és egy teremtorna életében ez már komoly időnek számít. Az évek során egyre népszerűbbek lettünk, sokszor azzal kellett megküzdenünk, hogy nem tudunk elég csapatot fogadni – emlékezett vissza Luki András, a torna egyik ötletgazdája.

A jeles alkalomra egy öregfiúk-tornát is hozzászerveztek, ahol a ZTE FC és a Nagykanizsa mellett a Ferencváros is elfogadta a meghívást. A szervezők több meglepetéssel készülnek, amit a torna kezdetéig folyamatosan közölnek majd közösségi oldalukon keresztül.

– A célunk továbbra sem változott: sportolási lehetőséget biztosítani, egyben kihívást kínálni az amatőr és szabadidős csapatoknak. Szeretnénk továbbra is méltóképpen adózni az elhunyt magyar és zalai sportolók emléke előtt is – tájékoztatott Luki András.

A jubileumi tornát január 4–5-én rendezik a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban és már elindult a nevezés is a 10. tornára.

