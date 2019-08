Józsi György megyei igazgató szerint jó csapatokkal kezdődik a szezon

A hétvégén megkezdődik a labdarúgóidény a megyei bajnokságban is, bár még nem teljes üzemmel. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága is várja a rajtot, Józsi György igazgató pedig erős bajnokságra számít. Hétfőn a csapatok vezetőit, képviselőit is várják az új szabályokról tartandó elő­adással.

Rögtön adódik a kérdés, miért a nyitány után (most hétvégén az I. és a II. osztály küzdelmei rajtolnak a megyében) tartják meg a szabályismertetést, de ennek is oka, illetve magyarázata van. Hétfőn 17 órától az egerszegi Arany Bárány Hotelbe hívták meg a csapatok képviselőit.

– Július elsejétől jelentős változások léptek életbe a labdarúgás szabályrendszerében, s ezzel kapcsolatban sok kérdést kaptunk mi is – kezdte Józsi György, amikor megkerestük. – Július végén, a megyei játékvezetők nyári felkészítő találkozóján Zala megye mentora, Erdős József NB I-es sípmester felügyelte a felkészítést, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok kérdés merült fel a játékvezetők körében is az új szabályokról. Akkor a Zala megyei játékvezető bizottsággal és Erdős Józseffel közösen arra jutottunk, hogy ha már a játékvezetők körében is vannak felvetések, akkor érdemes lenne a csapatok vezetőinek, képviselőinek is tartani az új szabályokról egy összejövetelt. Nem beszélve azokról a drukkerekről, akik majd kint lesznek a meccseken, ám a nézőket nem hívhattuk meg hétfőre. Viszont az MLSZ a honlapján közzéteszi egy tömör leírásban a legfontosabb szabályváltozásokat. Úgy gondolom, mindenkinek érdemes lesz ezt átböngésznie.

A labda közben vasárnap útjára indul, Józsi Györgyöt pedig arról is kérdeztük, hogy ő milyen bajnokságra számít a megyeiben.

– Azt gondolom, hogy nagyon erős lesz a megyei I. osztály – szögezte le a sportvezető. – Azzal, hogy a Tarr Andráshida az NB III-ból kiesett, egy erős csapat lesz. Igaz, hogy papíron gyengült a kerete, de fiatalokkal számolnak, és ez jó dolog. A II. osztályból feljutó Helsa Andráshida TE is masszív csapatnak tűnik. A többieknél azt látjuk, hogy zömében együtt tartották a csapatot, ami azt jelenti, hogy nem kell új együttest építeni. A megyei II. osztályban egycsoportos lesz a bajnokság, és kíváncsi leszek arra, hogy az eddig két csoportban – észak és dél – szereplő mezőny tagjai között miként alakulnak majd az erőviszonyok. Tavaly jelentősen javult a fegyelmi helyzet, szeretnénk, ha ez a tendencia folytatódna. Érdekesség, hogy a sporttörvény változása értelmében kétévente biztonsági ellenőrzést kell tartani a mérkőzések helyszínein. A nyáron az I. osztályú csapatok létesítményeiben elvégeztük ezt, a II. osztályúak pedig a jövő év első felében kerülnek sorra. Összességében azt mondhatom, hogy nem rossz a helyzet, a 2010 óta rendelkezésre álló tao-pályázatoknak köszönhetően szinte majd mindenütt fejlesztések történtek a Zala megyei csapatoknál is, ami nagyban javított a létesítmények állapotán is.