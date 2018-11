Jövő vasárnap negyedszer rendezik meg Pacsán a Mikulásfutást

Jövő vasárnap, december másodikán rendezik meg negyedik alkalommal a Mikulásfutást a kisvárosban.

A főszervezők egyike, dr. Benedek Karolina jegyző arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a résztvevők számát tekintve immár Zala megye legnagyobb téli szabadtéri sporteseményei közé emelkedett a rendezvény. A regisztrálók száma ugyanis mostanáig évről évre nőtt. Van azonban felső határ, mert négyszáz indulónál többet a rendezők nem fogadnak. Ez a létszám idén a november 28-i jelentkezési határidő előtt két héttel be is telt, ami azt is jelenti, hogy az erőpróba napján kísérőikkel együtt közel hétszázan látogatnak el az 1700 lakost számláló Pacsára.

A hagyományosan az iskola előtt kijelölt rajt-célvonalról három távnak veselkedhetnek neki a futók – az ovisok 300 métert, az általános iskolás korúak 800 métert, a hegyi futam résztvevői pedig 6000 métert teljesíthetnek. A részvétel feltétele a Mikulásra utaló kiegészítő viselése. A szervező, Pacsa Város Önkormányzata minden indulót rajtcsomaggal fogad, a részvételért pedig érem jár.

Emellett forralt bor, tea és egy tál meleg étel is vár a résztvevőkre, valamint készülnek játszóházzal és színes programokkal is. Mindezt pedig díjmentesen.

A leghosszabb, a pacsai szőlőhegyen áthaladó 6 kilométeres távra idén 240-en neveztek, a hobbifutók mellett olyan neveket is találni a rajtlistában, mint a bagodi Németh Lilla, a zalaegerszegi Korpics Attila és Lakatos Roland – utóbbiak esélyesek a 2015-ben Rudolf Tamás által felállított 21:46 perces pályacsúcs megdöntésére is.

(Kiemelt képünk a tavalyi versenyről készült. Fotó: Pezzetta/Zalai Hírlap)

