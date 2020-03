Jól triplázva nyert a ZTE NKK a BEAC ellen

A női kosárlabda élvonal 21. fordulójában az ELTE BEAC csapatát fogadta a ZTE NKK. A hazaiak hullámzó játékkal, de remek triplázással magabiztos győzelmet szereztek.

ZTE NKK- ELTE BEAC Újbuda 89-57 (26-12, 14-18, 24-14, 25-13)

Zalaegerszeg, 250 néző, JV: Kulcsár, Nepp, Horváth,

ZTE NKK: Nagy 14/9, Kovács 12/12, Burkholder 14/12, Ndiba 4, Hayes 12. Csere: Jurkó

5/3, Horti 16, Kuttor 3/3, Delic 9/6, Dömötör-, edző: Horváth Zsófia

ELTE BEAC: Schlott 11, Laklóth 12/6, Laufer 2, Mérész 7, Fogg 5. Csere: Juhász 6, Tóth F.

4, Zsámár 10/9, Vincze -, Tóth D.-, György-, edző: Balogh Judit

A fővárosiaknál Szabó és Dusanic is hiányzott, így némileg foghíjas csapattal érkeztek a Zalaegerszegre.

Mérész még előnyhöz jutatta a vendégeket az első támadásukból, de Burkholder távolija után villámrajtot vett a ZTE. A 3. percben Kovács távolijával és Burkholder kosaraival már tíz ponttal vezettek a hazaiak (14-4). Összekapta magát a fővárosi alakulat és Fogg pontjaival hat pontra zárkóztak, de a negyed hajrájában Kovács újabb tripláival újra ellépett a házigazda. Az etap végén egy oldalbedobás után Horti szerzett egy utolsó másodperces kosarat (26-12). Úgy tűnt a második negyed elején le akarja zárni a mérkőzés kimenetelét a ZTE és Hayes gyors kosarával és Jurkó triplájával tovább nőtt az előnyünk (31-12). Nem így történt, mert az előny túlságosan megnyugtatta a lányokat, pontatlanná és kapkodó vált a játékuk. Eladott labdáikból, apró kosarakból építkezett a BEAC és a negyed hajrájához érve Laklóth remek játékának köszönhetően hat egységre zárkóztak (36-30).

Horváth Zsófia rövid időn belül kétszer is időt kért. A negyed végén Horti villant és ismét az utolsó pillanatban szerzett kosarával visszaállította a kétszámjegyű differenciát aZTE NKK (40-30). Két perc is eltelt már a második félidőből, amikor Delic talált a gyűrűbe. Nem késett a válasz, a fővárosiaknál Zsámár szerzett triplát (42-33). Harcosan játszottak a vendégek, de Horti palánk alatti pontos játékának nem találták az ellenszerét: két közelivel már 12 pontnál járt válogatott center. A negyed második felében szorított a védekezésén a hazai alakulat és hat triplát szórva, állva hagyta ellenfelét Horváth Zsófia együttese (64-44). A záró negyedben már nem volt kérdés a győztes kiléte. Ahogy fáradtak a vendégek úgy nőtt a távolság harminc pont fölé. Horváth Zsófia mindenkit pályára küldött és a lányok nem engedték ki, sőt egy 15-2-es futással növelték is az előnyt. Sok hullámvölggyel tarkított mérkőzésen megérdemelt hazai siker született (89-57). Horváth Zsófia:- Természetesen örülök a győzelemnek és örülök a fiatal magyar játékosok jó teljesítményének is. Némi küzdőszellemet és megalkuvást nem tűrő játékot mi is átvehetnénk a pesti fiataloktól. Örülök a győzelemnek, jól is kezdtünk, de ilyen bealvásokat, amiket elkövettünk nem engedhetünk meg magunknak, mert megbüntethetik az ellenfeleink. Szerencsére ki tudtunk lábalni a gödörből és amennyire örülök a sikernek és annak, hogy mindenki pályára tudott lépni, annyira nem örülök a lassú és körülményes játéknak. Megyünk tovább, hiszen előttünk a kupa negyeddöntő. Balogh Judit: -Jobb lett volna, ha van rajtam egy erősen sötét napszemüveg, de sajnos nem volt, így mindent láttam. Tizenhat év alatt nem sikerült egyetlen egy jó meccset sem játszanunk itt Zalaegerszegen. Azt kell higgyem, valamilyen varázslat ül ezen a pályán, amikor itt játszunk. Nem volt esélyünk. Örülök, hogy az ellenfél fiataljai jól játszanak, de én egyszer annak is szeretnék örülni, hogy mi jól játszunk.