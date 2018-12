Jól taktikázott a ZJSE csapata

Mint röviden már beszámoltunk róla, a zalai megyeszékhely adott otthont az idei cselgáncs felnőtt csapatbajnokságnak. A Zalaegerszegi Judo SE a II. osztályú küzdelmekben ezüstérmet szerzett, s ezt, valamint a viadal megszervezését is sikeresnek ítélte meg Varga Zoltán, a ZJSE elnöke.

Rekordlétszámú, összesen 40 csapat 214 judósa lépett tatamira a vasárnapi felnőtt csapatbajnokságon, ami csaknem egyharmaddal nagyobb létszámot takar, mint egy évvel korábban, amikor szintén Zalaegerszeg volt a házigazda. S minthogy ez már a harmadik alkalom volt, hogy a ZJSE rendezte meg a csb-t, így már kellő rutin is rendelkezésre állt a házigazdák részéről, amit dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke is méltatott a megnyitójában. Az elnök is megemlítette, hogy a városban kitűnően működik az utánpótlás-nevelés és a sportági fejlesztési programok. Ezt bizonyítva a rendező egyesület közel hetven utánpótláskorú judóssal tartott bemutatót, a csaknem hatszáz néző elismerését is kiérdemelve.

Mint megírtuk, a ZJSE az idén is a II. osztályban indított csapatot, és a Krizsán SE-t legyőzve jutottak a döntőbe. Az első helyért vívott csatában izgalmas mérkőzések után 3:2 arányban maradtak alul a szekszárdi Gemenc Jk-val szemben, ami a 2017-es évhez hasonlóan az ezüstérmet jelentette a ZJSE számára.

Az elért eredménnyel és a rendezéssel kapcsolatban Varga Zoltánt, a ZJSE elnökét kértük értékelésre és arról is, hogy végül miért a II. osztályban indultak el.

– Teljesen elégedettek lehetünk, de nemcsak az eredménnyel, hanem a rendezéssel is, hiszen pozitív visszajelzések érkeztek felénk – mondta Varga Zoltán. – A csapat hozta az elvártakat, a két korábbi válogatott, Bor Barna és Csoknyai László – akik a csb-n a mi csapatunkat erősítették – is jól szerepeltek. Ahogy vezetőedzőnk, ifj. Nagysolymosi Sándor is kiválóan küzdött. A csapatbajnokság sajátossága, hogy egyben taktikai csata is, s noha indulhattunk volna az I. osztályban is, de mégis a II. osztályt választottuk. Rutinos csapattagjaink ugyan a tapasztalat szempontjából előnyt élvezhettek volna, de már nincsenek annyira edzésben, mint korábban, és az első osztályban ez már igenis tényező. Összességében valóban elégedettek vagyunk, és azt gondolom, hogy valamennyi vendég ugyanígy távozhatott Zalaegerszegről.

A 2018 évi judo csapatbajnokság végeredménye, a dobogósok. I. osztály. Férfiak: 1. BHSE, 2. Kaposvári Judo Klub, 3. UTE és Szatymaz SE. Nők: 1. BHSE, 2. Mogyi-Bajai JC, 3. Budaörsi SC és 3. Szatymaz SE. II. osztály. Férfiak: 1. OLC T-Trans Gemenc JK, 2. Zalaegerszegi Judo SE (dr. Armen Malhazjan, Cseh Márk, Szekér László, ifj. Nagysolymosi Sándor, Csoknyai László, Partics Roland, Bor Barna), 3. Krizsán SE és Samurai JC II. Nők: 1. UTE, 2. Samurai JC, 3. Pápai Judo Akadémia I. és Pécsi KSE. III. osztály. Férfiak: 1. Vasas Judo, 2. Budafoki KE, 3 OLC T-Trans Gemenc JK és Pécsi KSE. KA

