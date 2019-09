Jól szerepeltek hazánk veteránjai Keszthelyen

A szombati döntőkkel befejeződött a 43. Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Lénárt László ITF A kategóriás teniszemlékverseny a Helikon TC és a SUN TC teniszpályáin.

A kiemelt versenyzők mellett szépen szerepeltek a magyar indulók is, akik a tucatnyi első hely mellett több második és harmadik helyet is szereztek. Győzött a női egyéniben Fuchs Anna (70 éves korcsoport), női párosban Bogár Szabó Éva az amerikai Carolyn Nichols (60) oldalán, és a Fuchs Anna–Károlyi Marianna (70) duó is. Férfi egyéniben Kiss Péter (35), férfi párosban Váry Zoltán és az ausztrál Terry Deeth (45), továbbá a Juhász István–Kováts Zsolt (50), Erdei Ferenc–Sakovics Péter (60), Rakonczay Tibor–Peter Heller (65), Mészáros László–­Román Ferenc (70) kettős is győzelemnek örülhetett. Vegyes párosban a 70 éves korosztályban első lett Pintér Mária és a spanyol Ramirez Velasco, másodikként végzett Mészáros László és az olasz Sacchi Carridi.

– Sikeres volt az idei verseny, még ha talán kicsivel kevesebben is jöttek el a két hét múlva Horvátországban megrendezendő világbajnokság mi­att – mondta Pintér András szervező, majd a következő bejelentést tette. – Tizenhat éve vagyok a szenior szövetség elnöke, és 13 éve rendezem ezt a versenyt. Amikor átvettem, még 2-es kategóriá­ban jegyezték, mára pedig A, azaz a legmagasabb besorolást kapta meg. A játékosok minőségén is lehet látni, hogy milyen rangos verseny lett a keszthelyi, hiszen világelsők is jönnek. A szervezést viszont most, 80 évesen abbahagyom. Kedves feleségemmel változatlanul tovább fogok teniszezni, és játékosként még találkozunk. Idős korban is nagyon fontos a sportolás.

A legjobb hazai játékos, a világranglista 4. helyén álló Mészáros László amint elérte a szenior korosztály alsó határát, azóta indul a keszthelyi versenyen, ennek immár 37 éve. Idén Európa-bajnokságon második és harmadik helyet, ITF-tornán Budapesten első, Zadarban első és második helyezést szerzett. A magyar bajnokságban egyéniben és párosban is a legjobb lett.

– Jó évem volt! – jelentette ki a Keszthely város 2019 legjobb szenior sportolójának megválasztott Mészáros László, majd terveiről elárulta: – Szeptember 20-án részt veszek Horvátországban, Umagban a világbajnokságon Román Ferenc barátommal. Ezt követően novemberben Budapesten az ITF 1-es fedett pályás versennyel zárom az idényt.