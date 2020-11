Jól szerepeltek az egerszegi színek képviselői a grappling ob-n

A küzdősportok között talán nem a legelterjedtebb a grappling, de nem is idegen a birkózás és a jiu-jitsu követői számára, s nagyjából a földharc lenne rá a legmegfelelőbb kifejezés.

Nos, a grapplingnak vannak a zalai megyeszékhelyen is követői, akik a közelmúltban részt vettek a Szegeden rendezett gi és no-gi kategória országos bajnokságán (a lényeg: előbbiben engedélyezett a jiu-jitsu ruha és fogása is használható a küzdelem során, utóbbiban testhezálló ruhában küzdenek és nem fogható a ruha).

A Zalaegerszegi Brazil Jiu-Jitsu Egyesület Szirmai Attila vezetésével hat sportolóval képviselte magát az eseményen, és Szegeden jó szerepléssel hívták fel magukra a figyelmet az egerszegiek. Hárman közülük bajnoki aranyéremmel térhettek haza. Molnár Benjamin már a nemzetközi színtéren is aratott szép sikereket, aki a Tisza partján is győzedelmeskedett kategóriá­jában. Mellette Lukács-Farkas András és Hoták Péter is a dobogó legmagasabb fokára állhatott, Fitos Gergő pedig két éremmel is gazdagodott, bronzokkal tért haza.

Eredményeik. No-gi. 66 kg: 1. Molnár Benjamin. 84 kg: 1. Lukács-Farkas András, 7. Vass-Várkövi Márton (ugyanitt Tihanyi Ádám sérülés miatt feladásra kényszerült). 92 kg: 3. Fitos Gergő. +92 kg: 5. Hoták Péter. Gi. 93 kg: 3. Fitos Gergő. +92 kg: 1. Hoták Péter.