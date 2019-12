Jól sikerült ismét a Hévíz SK Téli Kupa programsorozata

Idén is megtartották a Hévíz SK által szervezett Téli Kupát a 9, 10, 11, 12 és 13 éves korosztály játékosai számára. Az utánpótlás-labdarúgótorna, mint ahogy minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett, és nagyon jó hangulatban zajlott. Számos neves sport­egyesület képviseltette magát, így mintegy 500 gyermek kergette felváltva a labdát a három nap folyamán.

A mérkőzések hatalmas izgalmakat hoztak, feszültséggel teli csaták, utolsó másodpercben történő, sorsfordító gólok, hatalmas védések emelték a torna színvonalát. A fiatalok sportszerű és lelkes játékkal hálálták meg a lelátóról érkező buzdítást. A dobogós csapatok kupával, érmekkel, a különdíjasok trófeával térhettek haza, és minden részt vevő együttes oklevelet kapott. Szabó Imre, a Hévíz SK elnöke és egyben a torna szervezője elmondta, hogy a kupa hatalmas sikert aratott, és a hagyományokhoz híven a jövő évben is meg kívánják rendezni. Eredmények. U9: 1. Siófoki Bányász SE, 2. FC Ajka, 3. Tapolcai VSE, 4. Szombathelyi Haladás VSE, 5. Kaposvári Rákóczi BFLA, 6. FC Nagykanizsa, 7. Balatonfüredi USC, 8. Hévíz SK. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Pákai Bence (FC Ajka). Gólkirály: Varga Zétény (Kaposvári Rákóczi BFLA). Legjobb Kapus: Várbíró Dániel (FC Ajka). U10: 1. Király SZE, 2. FC Nagykanizsa, 3. Szombathelyi Haladás VSE, 4. FC Ajka, 5. Hévíz SK, 6. Siófoki Bányász SE. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Mészáros Barnabás (Király SZE). Gólkirály: Kemény Kálmán Kolos (Hévíz SK). Legjobb Kapus: Lakos Mihály (FC Nagykanizsa). U11: 1. Siófoki Bányász SE, 2. Szombathelyi Haladás VSE, 3. Kaposvári Rákóczi BFLA, 4. Balatonfüredi USC, 5. FC Nagykanizsa, 6. Tapolcai VSE, 7. Hévíz SK, 8. FC Ajka. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Somfalvi Barna (Szombathelyi Haladás VSE). Gólkirály: Bosnyák Botond (Szombathelyi Haladás VSE). Legjobb Kapus: Matuza Máté (Siófoki Bányász SE). U12: 1.Haladás VSE, 2. Király SZE, 3. Siófoki Bányász SE, 4. Balatonfüredi USC, 5. Nagykanizsa FC, 6. Hévíz SK II., 7. FC Ajka, 8. Hévíz SK I. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Réz Richárd (Hévíz SK II.) és Hári Kevin (Szombathelyi Haladás VSE). Gólkirály: Kiglics Milán (Hévíz SK II.). Legjobb Kapus: Lindemann Zalán (Siófok). U13: 1. Szombathelyi Haladás VSE, 2. Marcali VFC, 3. Kaposvári Rákóczi BFLA, 4. Hévíz SK, 5. FC Nagykanizsa, 6. Tapolcai VSE, 7. Zalaszentgróti VFC, 8. FC Ajka. Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Bene Dániel (Marcali VFC). Gólkirály: Hári Kevin (Szombathelyi Haladás VSE). Legjobb Kapus: Boda Alex (Hévíz SK).