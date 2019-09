Jól sikerült Göcsej Kupa után a zalai kosárlabdacsapatok

Bár egyik zalai csapat sem zárta százszázalékos mérleggel a vasárnap véget ért Forest Hungary 50. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupát, mégsem volt elégedetlen sem a női tornán győztes ZTE NKK, sem pedig a férfiak közt ezüstérmes Zalakerámia-ZTE KK vezetőedzője.

A Molnár József vezette ZTE NKK legyőzte a svéd Lulea Basket csapatát, majd kikapott a Szekszárdtól, végül pedig megverte a Győrt. A dobogó legfelső fokát körbeverésnek hála érte el az együttes, de trénere szerint nem véletlenül.

– Mind védekezésben, mind támadásban előbbre léptünk – kezdte összegzését Molnár József. – Mérkőzésen belül és mérkőzésről mérkőzésre, valamint csapategységben is fejlődtünk, ami örömteli. A Győr legyőzése nagy fegyvertény volt, a svéd csapaté szintén, és a Szekszárd ellen is 35 percig nyílt volt a mérkőzés, csak az utolsó öt-hat percben tudott az ellenfél felülkerekedni. Minőségi csapatokkal játszhattunk egy erős tornán, amit végül megnyertünk. Három, az Európa Kupában érdekelt együttes volt az ellenfelünk.

Felvetődhet a kérdés, hogy a ZTE NKK miért nem indul a nemzetközi porondon. Erről a vezetőedző annyit mondott: valóban jó lenne kipróbálni magukat ezen a színtéren is, de anyagi és szakmai szempontok miatt az idén is úgymond „elengedték” ezt a történetet.

A Zalakerámia-ZTE KK az osztrák Fürstenfeld kivételével szintén erős ellenfelekkel játszott. A tornagyőztes BK Levickit legyőzte a ZTE KK, de a Soprontól szintén szoros meccsen kikapott, a Fürstenfeldet pedig nagyon megverte.

– Nem is volt baj, hogy a végére egy gyengébb ellenfél jutott, hiszen a tornát gyakorlatilag 6-7 játékossal játszottuk végig a tervezett kilenc-tízes rotációval szemben – mondta Bencze Tamás, a kék-fehérek vezetőedzője. – De ezt az utolsó meccset is komolyan vettük, és a fiatalok is éltek a megkapott lehetőséggel. Maga a torna jó volt, két jó csapattal játszottunk szoros meccseket.

Három sérülés hátráltatta a ZTE-t: az irányító Emmanuel Ubilla eleve kihagyta a tornát, majd az első mérkőzésen Szabó Zsolt (boka) és Bagó Martin (csípő) is kidőlt.

– Szabó Zsolt eleve küzdött a bokájával, aztán a Sopron ellen a másik lábán sérült meg, úgyhogy most már mindkettőt fájlalja… – árulta el a szakvezető. – Bagóval szerintem nem lesz gond és azt tervezzük, hogy Ubilla is edzésbe áll ezen a héten és a soproni Krasznai Kupán már játszik.

A ZTE KK csütörtöktől Sopronban szerepel: 17.30 órától a szlovákiai Komárnóval meccsel, az eredmény függvényében pedig pénteken döntőt vagy bronzmeccset játszik. A másik ágon Sopron–Alba Fehérvár meccset rendeznek.