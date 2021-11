Jól sikerült az egerszegi kerekesszékes edzőtábor

Két paralimpiai érmesünk, Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna is eljött a magyar szövetség és a ZVE közös kerekesszékes vívó edzőtáborába, amit a megyeszékhelyi Iván Dentál Vívócsarnokban rendeztek meg.

A Mindszenty-iskola és a vívócsarnok ideális helyszínt jelentett a sportolóknak és kísérőiknek is, akik nemcsak a háromnapos felkészülés, hanem az azt kísérő más programok okán is remek élményeket szereztek.

A három nap során háziversenyek zajlottak mindhárom fegyvernemben, az edzőtábort meglátogatta Vigh László országgyűlési képviselő is, aki például kiegészítő programként bemutatta a ZalaZone járműipari tesztpályát. Bali Zoltán alpolgármester és Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szintén megtekintette a munkát, és a résztvevőknek külön élményt jelentett Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi élménybeszámolója, akik segítettek a versenyek lebonyolításában is.

Abban, hogy létrejöhetett a kerekesszékes edzőtábor, Miszory Bélának, a ZVE kerekesszékes szakág vezetőjének, valamint Nagy Józsefnek, a magyar válogatott szövetségi kapitányának is oroszlánrésze van. Mint megtudtuk, azért fogalmazódott meg az ötlet, hogy ne csak az úgymond ref­lektorfényben lévő kerekes­székes vívók számára legyen egy ilyen összejövetel, hanem azoknak is, akik a vívás ezen ágában bármilyen szinten részt vesznek. Miszory Béla is ezt emelte ki.

– A magyarországi kerekesszékes vívók meghívást kaptak ebbe az edzőtáborba, és sokan közülük el is jöttek Zalaegerszegre – mondta el érdeklődésünkre Miszory Béla. – Ráadásul edzőik is eljöhettek, volt sportági bemutató, továbbképzés, vagyis hasznos napokat töltöttek el Zalaegerszegen. És az élmény is maradandó. Az ország különböző pontjairól érkezettek összeismerkedhettek, volt idő barátságot is kötni, és nem csak egy szimpla versenyen találkozni. Azt gondolom, hogy vendégeink is értékelték mindezt.

Nem mellesleg azt még hozzátette Miszory Béla, hogy például a ZVE kerekesszékes vívóinak is egy remek alkalom volt a felkészülésre a decemberi országos bajnokság előtt.