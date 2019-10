Johnson játékára lehet még esély

Emmanuel Ubilla nem játszik, Reginald Johnson talán… Pénteken (18.45) a férfi kosárlabda NB I A csoportjában a Paks vendége a Zala­kerámia-ZTE KK, de az már biztos, hogy tartalékosak lesznek a zalaiak. A kérdés csak az, hogy mennyire.

Amint már beszámoltunk róla, a ZTE KK két légiósa, Emmanuel Ubilla és Reginald Johnson vasárnap autóbalesetet szenvedett, rosszabbul kétségtelenül Ubilla járt, akit kórházban kellett tartani megfigyelésre. Még szerdán is ott volt, noha korábban azt az információt kaptuk a klubtól, hogy kedden elhagyhatja a kórházat, ami végül tegnap meg is történt. Johnson viszont már mozgott. A pontos meghatározás valóban ez, hiszen a szerdai edzésen mi is láttuk: miközben a csapat edzett, ő egyelőre csak tekert – a kerékpáron.

– Johnsonnak nem kellett kórházban maradnia, ám fáj a háta és a nyaka, valószínűleg az ütközés következtében – mondta Bencze Tamás vezetőedző. – Nem tudom, hogy játszhat-e, Ubilla pedig biztosan nem. Két kreatív játékosról van szó, akiknek a hiánya – nem kell ecsetelnem, miért – alaposan csökkenti az esélyeinket. Teljes kerettel is nehéz meccs lett volna a Paks elleni, így meg pláne az. Johnson játékában bízok, és ő is játszani akar, de egyelőre nehezen fordul, ezért edz még külön.

A szakvezető elmondta, kielemezték a Szolnok elleni meccset, a videón mindenki szembesülhetett a hibáival.

– A Paks hasonló stílusban játszik, mint a Szolnok, vagyis játékosai, amint lehetőséghez jutnak, dobnak, úgyhogy pénteken este erre megint nagyon figyelni kell. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzetben túl sok veszítenivalónk nem lesz ezen a mérkőzésen, de semmit nem adunk fel. Úgy utazunk majd Paksra, hogy a bravúr benne legyen a játékunkban.