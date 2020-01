Jobb volt a Falco, győzött a ZTE KK otthonában is

A férfi kosárlabda NB I A-csoport alapszakasz második körének nyitányán a 14. forduló keretében a Zalakerámia-ZTE KK a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely együttesét fogadta szombaton késő délután. Nem született meglepetés, a jobb erőkből álló Falco nyert Egerszegen.

Zalakerámia-ZTE KK – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 89-98 (17-27, 26-27, 16-23, 27-21)

Zalaegerszeg, 2100 néző. Jv.: Kapitány, Csabai-Kaskötő, Kulcsár.

ZTE KK: Bibbins 16/12, Johnson 28/12, Williams 19/12, Szabó Zs. 7, Agafonov 14. Csere: Gulyás, Djuric 5/3, Simon, Doktor. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Falco KC: Hooker 8/6, Curry 23/9, Benke 6, Filipovity 6, Reddic 15. Csere: Perl 19/3, Váradi 11/3, Devaughn 5, Lake 2, Krivacevic 2. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Kipontozódott: Szabó Zs. (34.).

A bajnok szombathelyi együttes a most futó bajnokságban is remek szezon fut, hiszen Zalaegerszegre úgy érkezett, hogy mindössze egy vereség áll a háta mögött. Ha van jó formában lévő csapat, akkor vasi mindenképpen annak mondható, de a ZTE KK is jó szériát mondhat magáénak. Eltekintve persze a legutóbbi, DEAC elleni vereségtől, annak is az első félidejétől, de még így is volt győzelmi esélye a zalaiaknak, akik előtte ugyebár három győzelmet zsebeltek be.

Idehaza megverte a Körmendet is a ZTE KK (azt a Körmendet, amelynek sikerült legyőznie a Falcót) és most is abban volt a remény: hazai pályán akár a szombathelyi együttes is „elkapható”… Elvileg rangadónak volt tekinthető az összecsapás, akkor is, ha a ZTE KK a 10. helyről várta a mérkőzést, hiszen a két együttes közös múltjában van annyi „tartalom”, ami miatt ez a csata Egerszegen és Szombathelyen is mindenkor kiemelt figyelmet kap. A korábbi rangadó hangulatokat viszont mára át kell értelmezni, hiszen szombaton sem volt már meg a lelátón az a túlhevült hangulat, mint korábban.

A kezdésre viszont már mindkét tábor rázendített, és a két csapat is. Fej-fej mellett haladtak, a Falco nagyon szorosra próbálta húzni a védekezését, de a ZTE KK megtalálta a réseket. Kimaradt néhány lehetőség, így a vasiak lépéselőnybe kerültek (8-13), jött is a hazai időkérés. Kellett, hiszen a Falco még csak ekkor kezdte pályára küldeni a „második hullámot” a válogatott Perl Zoltánnal és Váradi Benedekkel az élen. Perl gyorsan kiosztott egy sapkát Bibbinsnek, kezdtek elmaradni a hazai kosarak és ellépett 10 ponttal az Falco (10-20). Devaughn és Williams egy-egy blokkja adott látványt a találkozónak, a közönség zalai fele pedig két játékvezetői ítéletet is igyekezett számon kérni… A második negyed elején Váradi Benedek került a középpontba, aki gyorsan szerzett hét pontot, a ZTE KK pedig a startvonalon maradt. Olyannyira, hogy a 13. percben már húsz ponttal vezetett (18-38), ami enyhén szólva is soknak tűnt, egy olyan csapattal szemben meg pláne, mint a Falco. Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője igyekezett felrázni csapatát, egy vitatott ítéletnél pedig technikait kapott, ami után nem zárta a szívébe a zalai közönség Kapitány játékvezetőt. És akkor finoman fogalmaztunk… A Falco persze vezetett (29-42), de aztán Kapitány Gellért jelezte a két csapat szakvezetőjének és a zsűriasztalnak is, félbeszakítja a találkozót, ha nem fejeződik be a szidalmazása. A ZTE KK kezdte elkapni a ritmust, felzárkózott, és megint tíz ponton belülre ért (36-44). Kezdett jól védekezni, ezzel együtt a hangulatnak is megalapozott. A nagyszünet előtt Szabó büntetőivel már csak 4 pont volt a két csapat között (43-47), de az utolsó pillanatok megint a Falcónak sikerültek jobban, amiben azért két eladott hazai labda is közrejátszott (43-54).

A második félidő eleje megint a vasiaknak sikerült jobban (48-62), a házigazdánál viszont Johnson gondoskodott a pontokról. A Falcónál pedig Reddic töltött be hasonló szerepet, így a különbség számottevően nem változott (55-66). A szombathelyiek a lepattanózás terén nagy fölényben voltak (35/19), a támadólepattanók tekintetében ez az arány 19:2 volt a harmadik negyed vége előtt. Ezzel együtt a különbség ismét nőtt (57-75), és továbbra is Johnson tartotta a lelket a ZTE csapatában pontjaival, a vendégeknél pedig Perl Zoltán játszott nagyon hasznosan. Az egerszegiek próbáltak közelebb kerülni az ellenfélhez, de a hazai kosarakra mindig volt válasz, így pedig mindez nem volt lehetséges (68-83). És a folytatásban is maradt ez a forgatókönyv, azaz a jobb erőkből álló Falco biztosan vezetett, Gasper Okorn, a vendégek szakvezetője pedig igyekezett valamennyi játékosát ritmusban tartani.

A győztes kiléte pedig nem lehetett kétséges, jelenleg a Falco KC a jobb csapat, amit szombat este is bizonyított.

Bencze Tamás: „Gratulálok az ellenfélnek, kontrollálta a mérkőzést. Csak a második negyedben sikerült úgy játszanunk, ahogy szerettünk volna, de ezt nem tudtuk tartani a folytatásban. Az ellenfél nagyon sok támadó lepattanót szerzett. Nem kell lehajtani a fejünket, ma ennyire voltunk képesek, a Falco pedig nem véletlenül vezeti a tabellát.”

Gasper Okorn: „Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, a minket elkísérő drukkereinknek pedig hálásak vagyunk a biztatásért. Úgy érzem megérdemelt győzelmet arattunk egy keményen harcoló ellenféllel szemben. A ZTE KK a Körmendet és az Albát is legyőzte saját otthonában, ez a mi csapatunknak plusz motivációt adott. A második félidővel lehetetk elégedettebb, mert akkor már végig mi kontrolláltuk a találkozót.