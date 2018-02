Jó lenne, ha egyszer egy kiscápa nálunk válna nagycápává

72 megyecsúcsot tartanak a Kiscápák-Szántó Katával beszélgettünk a keszthelyi és hévízi úszók sikereiről.

Ha nem akarsz többé ebihal lenni….legyél te is Kiscápa-szól az eredményes úszók jelmondata.

Szántó Kata, a Kiscápák elnöke és edzője egy délutáni edzés előtt beszélgetett velünk. Sorban érkeznek a gyerekek az úszásra, mindenki lelkes, boldogan szalad oda Kata nénihez még az átöltözés előtt. Érezhető a csapatösszhang, nem kérdés, hogy ezek a 7-10 éves gyerkőcök szeretnek úszni, és edzésre járni.

-Mióta tart úszásoktatást, úszóedzést?

-Már a Testnevelési Egyetemen tanultam úszásoktatást, az úszó szigorlat megszerzése után egyénileg is tarthattunk órákat. Egy XII. kerületi uszodában oktattam az egyetem mellett. Sokat köszönhetek Merkely Istvánnak, aki segített, hogy jobb oktató legyek. Tetszett az oktatási rendszer felépítése, a gyerekközpontú pozitív szemlélet. Ezt hoztam haza Hévízre, Keszthelyre, és ezt a tudást fejlesztettem az évek alatt tovább.

-Hol voltak az első úszásoktatások Keszthelyen?

-Kezdetben hévízi és keszthelyi hotelek és magánszállások medencéit használtuk, hiszen a városban nem volt tanuszoda. Több kis helyszínen foglalkoztam 60-70 gyerekkel 2007 és 2010 között. 2010. októberében nyílt meg a Csik Ferenc tanuszoda, és lettem ennek az oktatási vezetője.

-Mit jelent ez pontosan?

-Az általános iskolák és óvodák testnevelő tanáraival közösen tartottam délelőttönként az órákat. A nagy létszámú osztályoknál a testnevelő tanár mellé kell egy szakoktató, aki felügyeli, segíti az úszásoktatást.

A Csik Ferenc Tanuszoda megnyitása után a szabad délutánokra végre egy helyre tudtam hozni az addig több helyszínen oktatott gyerekeket, és ezzel nevet kapott, megalakult a Keszthelyi Kiscápa Úszóiskola.

Az úszóiskola sikerének egyik pillére, hogy szimultán vannak az órák, kezdő, félhaladó és haladó csoportok egyszerre úsznak. Több oktató oktat egyszerre, és átjárhatóak az órák. Ha valaki kinő a kezdő csoportból, akkor ugyanabban az időben folytathatja félhaladó, majd haladó szinten a tanulást. Ez a szülőknek is megkönnyíti a szervezést, mert ha testvérek jönnek, akkor ők egyszerre lehetnek két különböző csoportban.

-Mi alapján választotta ki a Kiscápa oktatókat?

-Elsődleges célom volt, hogy olyan oktatókkal dolgozzak, akik diplomás testnevelők, felsőfokú pedagógiai végzettséggel, fiatalok, agilisek és nagyon-nagyon gyerekcentrikusak. 2018-ban már négyen oktatjuk a gyereket. Az edzéseket Csala Tamás – vezető edzővel- megosztva tartjuk. Én vagyok a kis edzőcsoporttal, és az én feladatom a kiválasztás is. Nagy felelősség kiválasztani, kiben rejlik valami plusz az úszásoktatásra járó gyerekek közül.

-Hogy látja meg egy kisgyerekben azt, hogy belőle sikeres úszó lehet?

-Szerencsére sok gyerek fordult meg az évek alatt nálam. Már egy durva koordinációs mozgásból ki lehet szúrni, hogy valakiben benne van-e az a lehetőség, amire alapozva sok szorgalommal sikeres versenyző lehet. Ez a sport sok-sok önfegyelmet és rendszerességet igényel. Ha a szülőnek is pozitív a hozzáállása, és látjuk a gyerek alkatából, szorgalmából, hogy belőle akár sikeres úszó is lehet, akkor egyeztetünk, hogy lenne-e kedvük komolyabban foglalkozni az úszással, többször edzésre majd versenyekre járni.

Ekkor kezdődik el az igazi munka, ekkor lesz a Kata néni egy kicsit szigorúbb oktató, lesz egyre több a követelmény. 7-9 éves gyerekekről van szó, akik elsősorban sikeréhesek, és a pozitív megerősítéstől szárnyakat kapnak. Ebben a korban fontos, hogy jó kis csapatot építsünk, akik együtt egyre több sikert érnek el.

Ha ebből a korosztályból kinőnek a gyerekek, akkor kerülnek Csala Tamás vezető edző – aki a férjem-irányítása alá, aki már szigorúbb, sokkal keményebb munkát követel meg. Szerencsére a csapat hangulat itt is remek, egymást húzzák a gyerekek egészséges rivalizálással.

-Mikor kezdtek el a Kiscápák versenyekre járni?

– Több olyan haladó csoportos úszónk volt a tanuszoda megnyitása után egy évvel, akit már nem tudtunk tovább motiválni. Nekik a versenyzés, külső megmérettetés adott új kihívást és lendületet. Tomi ötlete volt, hogy versenyeken is megmutassuk magunkat, aminek előfeltétele, hogy egyesületet alapítottunk, majd regisztráltunk magunkat a Magyar Úszó Szövetség úszó egyesületei közé 2011 év végén. 4 úszásnemben kell az alapkövetelményeknek megfelelni- pillangó, hát, mell, gyors-ha ez az úgynevezett minimum vizsga sikeres, akkor indulhatnak a gyerekek a versenyeken, lehet belőlük igazolt úszó.

Egyesületünknek 2012-ben 7 igazolt versenyzője volt, ma 26 fővel versenyzünk.

-Milyen rendszerességgel edzenek a gyerekek?

-A 7-8-9 évesek heti rendszerességgel minden nap délután jönnek edzésre, napi 1,5- 2 órát edzenek. A nagyobbaknak, a 10-13 éveseknek 6,7,8 edzésük van – egy héten háromszor reggel és ötször délután. Iskola előtt héttől fél kilencig van edzés, ezeken a napokon a versenyzők nem mennek be az első tanítási órára.

-Ez nem megy a tanulás rovására?-kérdezem, majd Kata néni felteszi a kérdést a közben körénk gyűlő gyerekeknek.

„Ki az, aki itt jó tanuló?-és minden kéz a magasba lendül.

-Ezek a gyerekek megtanulják azt az önfegyelmet és időbeosztást, amivel nem csak a medencében, de az iskolában is jól teljesítenek. Versenyzőink 80%-a kitűnő tanuló, megtanultak hajtani és teljesíteni a vízen kívül is. Be tudják osztani az idejüket, tudják, mikor van edzés, mennyi idő marad a tanulásra, és mi az az idő, amit telefonozással, játékkal, tévézéssel tölthetnek.

-Születnek barátságok a medencében?

-Igen. Bármennyire is egyéni sport az úszás, a közösség ereje is motiválja a versenyzőket. Mivel itt töltik az idejük nagy részét, minden nap együtt vannak, a gyerekek itt kötnek barátságokat, úszó társaikkal szervezik a szülinapi bulikat, más hétvégi programokat is. A szülőket is összeköti a gyerekek barátsága. Ha szeretnek együtt lenni, szeretnek együtt úszni, jobb kedvvel jönnek a mindennapos edzésekre.

-Egyre nagyobb létszámú a Kiscápák csapata, és egyre nagyobb sikereket érnek el már nemzetközi vizeken is. Merre jártak eddig?

-A gyerekeket egymás eredményei is motiválják. Szerencsére a pályázati támogatgatásoknak köszönhetően az országos versenyek mellett külföldi megmérettetéseken is tudunk szerepelni, sőt, sikereket elérni.

2016-ban 11 gyerekkel tudtunk Németországban, Regensburgban versenyezni egy nyertes pályázat jóvoltából. Ennek sikerén felbuzdulva pályáztunk újra, és nyertünk támogatást a Miami melletti Fort Lauderdale-ben 6 gyerek számára edzőtáborra és versenyzésre. Dubaiban és Sydneyben is támogatások jóvoltából vehettünk részt úszóversenyen, az országos bajnokságon elért érmet szerző gyermekek eredményének köszönhetően.

Sydney különleges pont volt a Kiscápák életében, hiszen az ausztrálok hozzánk hasonlóan nagyon komolyan veszik a kisgyerekkori úszást is. Az európai versenyeken tudjuk, hogy a mi csapatunk szinte könnyedén hozhatja az érmeket, de ezen az utazáson csak egy-két éremben reménykedtünk. Ehhez képest 9 arany, 8 ezüst és 4 bronz éremmel tértünk haza, ami hatalmas siker az ausztrál korosztályos bajnokságban. A 82 résztvevő egyesület közül a másodikak lettünk.

Két éve már megpróbáljuk betartani, hogy aki a magyar országos bajnokságon érmet szerez, az egy repülős úton elérhető versenyre is jöhet velünk. Ez hatalmas motiváció minden gyermeknek.

-A keszthelyi tanuszoda mellett Hévízen a BM Szanatóriumban is vannak már edzések. Mire vágynak még?

-Hamarosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúrális fejlesztési pályázatának támogatásával mindkét helyszínre tudunk venni a rajtköveket, ami elengedhetetlen a versenyzői felkészítéshez. Folyamatosan fejlesztjük az edzéshez használt eszközeinket, kellékeinket is. Három hetente, havonta járunk versenyekre.

Legfrissebb büszkeségünk, hogy az országos diákolimpiára a megyei megmérettetés után az egyesület által felkészített gyerekek lettek együtt a legsikeresebbek, hiszen 19 versenyszámban győztek, és ezzel jutottak ki úszóink iskolájukat képviselve az országos bajnokságra.

Célunk, hogy a Kiscápák minél több érmet hozzanak el a júniusi korosztályos országos bajnokságokról, és egyre több versenyzőnk kerüljön be a Jövő Bajnokai válogatott keretbe is. Természetesen szeretnénk, ha egyszer egy kiscápa nálunk válna igazi „nagycápává”.

Addig is pályázunk rendületlen, hogy a jövőben is utazhassunk minél több úszónkkal külföldre, és dolgozunk azon, hogy szerezzünk minél több érmet az országos bajnokságokon…mert nincs lehetetlen csak tehetetlen!