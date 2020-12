Jó helyen hasznosul a ZTE FC által felajánlott összeg

Karácsony előtt időzítették az összegyűlt adomány átadását, így szerdán a ZTE FC 2,2 millió forintot adott át a Zala Megyei Szent Rafael Kórháznak.

A befolyt összeg pedig abból a jótékonysági akcióból folyt be, amiről már mi is többször írtunk. Mint ismeretes a ZTE FC decemberben két mérkőzésén is egyedi mezben lépett pályára, melyen a „Köszönet a hősöknek!” felirat volt olvasható. Az üzenet pedig az egészségügyben dolgozóknak szólt, akik sokszor erőt meghaladó módon állnak helyt a koronavírus-járványban, a ZTE FC pedig az ő munkájukra akarta ily módon is felhívni a figyelmet, egyúttal jótékonysági akciójukkal segíteni a védekezést.

A Mezőkövesd és az FTC elleni találkozókon viselt mezeket lehetett megvásárolni, az akcióból pedig 2,2 millió forint folyt be – ezt már Mocnek Mária, a ZTE FC megbízott cégvezetője közölte azon a tájékoztatón, amit megyei kórhát főbejárata előtt tartottak meg. Mocnek Mária nem egyedül érkezett, hiszen at átadásnál jelen volt Kocsárdi Gergely a kék-fehérek legendája is. A cégvezető elmondta, számos vállalkozás, illetve magánszemély ajánlott fel különböző összeget a mezekre, amit ez úton is megköszönt.

A befolyt összeget jelképező „csekket” dr. Halász Gabriella, a Szent Rafael kórház főigazgatója vette át, aki a köszönet mellett elmondta: a sport és az egészség szorosan összefügg és a különböző közösségi összefogás véleménye szerint mindig is jellemző volt a zalai emberekre. Ahogy fogalmazott, a járványhelyzetben az egészségügyben dolgozónak nagyon komolyan helyt kell állniuk és éppen az ilyen, a ZTE FC által szervezett akciók által a kollégái is érzik, hogy gondolnak rájuk a kórház falain kívül is. A főigazgató asszony azt is bejelentette, hogy az összeget az Ispita Alapítványnak juttatják el és egy konkrét javaslatot is tesznek arra, hogy mire költsék a felajánlott összeget. A Covid-osztályon éppen nagy szükség van egy új ultrahangos fejre, amit ebből 2,2 millió forintból be is tudnak szerezni. Az Ispita Alapítvány nevében Bali József kuratóriumi elnök szintén megköszönte a felajánlást, és kihangsúlyozta a közösségi összefogás fontosságát, amit a ZTE FC most szintén megvalósított.