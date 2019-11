Januárban játékvezetői tanfolyam indul Zalaegerszegen

Januárban labdarúgó-játékvezetői tanfolyam indul Zala megyében, amelyre már lehet jelentkezni.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatósága (MLSZ ZMI) zalaegerszegi oktatással hirdeti meg játékvezetői tanfolyamát. A nyitó előadásra január 11-én kerül sor a ZTE székházában, és az oktatás is itt zajlik majd. Szeretnék, ha minél többen jelentkeznének, sikeres vizsga után pedig azonnal munkába is állhatnak. Diákok is jelentkezhetnek, és már most lehet regisztrálni a tanfolyamra, ám a ZMI munkatársai további információkkal is szolgálnak a feliratkozással kapcsolatban.