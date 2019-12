Január elejéig pihenőn a ZTE FC csapata, de változások is várhatók

Bár maradt a 11. helyen a labdarúgó NB I őszi zárása után is a ZTE FC együttese, de azért van minek örülni is. Az egerszegiek a szombati, a Puskás FC otthonában aratott győzelme azt mutatja, hogy van potenciál a kék-fehérekben és nem szakadtak le az előttük állóktól. Talán ez még fontosabb is!

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy egy kieső helyen álló együttes esetében pozitívumokat sorolni veszélyes terep, hiszen ez bármikor a visszájára fordulhat, de nyert a ZTE FC szombaton a Puskás FC otthonában, ami tény. Egy kiesés elől menekülő csapat esetében mindez nagy fegyvertény, ahogy az utolsó Kaposvár győzelme a DVSC ellen is az volt. Attól még persze utolsó a somogyi együttes és ugyanúgy 8 pont a lemaradása a ZTE FC mögött, mint egy fordulóval korábban, de nyerni mindig jó és ez így volt az ő esetükben is. A ZTE FC helyzete annyiban más, hogy 17 pontjával (ugyanennyi van a Paksnak is), ott van a DVTK (19), a DVSC (19) és a Kisvárda (20) mögött – mostanában divatos kifejezéssel élve – „lőtávolon belül”. „Célozni” ettől függetlenül még pontosan kell, és a jövő majd eldönti, hogy a ZTE FC miként él majd evvel a lehetőséggel. Szombaton a szerencse annyiban Dobos Barna együttese mellé állt, hogy a 14. percben Iványi játékvezető túl szigorúan kiállította az ellenfél együtteséből Hadzievet, így a Puskás FC-nek már ekkor változtatni kellett eredeti taktikáján. A ZTE FC viszont kihasználta az emberelőny adta lehetőségeit, és taktikusan játszva győzött. A győztes találata pedig nem a semmiből jött, hiszen a mérkőzésen több veszélyes akciót is kidolgozott az egerszegi csapat, ám végül ez az egy hozott eredményt. Egyébként, maga a támadás is már dicséretet érdemel, ahogy Stieber átível az érkező Radó elé, aki egyből visszateszi a labdát a középen érkező Bobál Gergelynek, ő meg ott már nem hibázta el. – A kiállítás segített nekünk, nem is kell ebből titkot csinálni és már az első fél­időben ki akartuk használni az emberelőnyt – mondta a mérkőzés után az 57. percben győztes találatot szerző Bobál Gergely. – Ami nem jött össze addig, az a második fél­időben már igen és örülök a gólomnak. Jól jött ez a siker és az előző heti is, hiszen a kupameccsel együtt így három győzelemmel zártuk ezt az évet. Feljöttünk az előttünk állókra, a tavaszi nyitányon érkezik hozzánk a Diósgyőr, úgyhogy várjuk a folytatást. Előbb persze a pihenés jön, de január 3-án már kezdődik a munka. Az, hogy milyen változások lesznek a ZTE FC keretében, vélhetően a szakmai és a klubvezetés fejében már körvonalazódik. Várhatóan lesznek távozók, hiszen azt láttuk, hogy az ősszel voltak, akik kevés szerepet kaptak, de nem feltétlen azért, mert már nem számolnak velük Egerszegen. Meglátjuk, miként alakul ez is, lesz-e kölcsönadás, illetve az erősítés szintén napirenden van. Ami szükségesnek tűnik, hiszen a riválisok is menekülni akarnak és most már a ZTE-nek nem csupán egy, vagy két, de több közvetlen riválissal kell megküzdenie. Méghozzá a bent maradásért, hiszen ez az elsődleges cél.