Izgalmas végjátékban maradt alul a ZTE NKK Miskolcon

A női kosárlabda élvonal 16. fordulójában a ZTE NKK a félidőben még vezetett a DVTK vendégeként, végül kiélezett végjátékban a hazaiak nyertek.

Aluinvent DVTK –ZTE NKK 87-82 (11-22, 30-25, 30-12, 16-23)

Miskolc, Jv: Győrffy, Fodor, Nepp.

Aluinvent DVTK: Medgyessy 8/6, Walker- Kimbrough 37/12, Skoric 4, Kiss-, Goree 21, csere: Morrison 13, Pusztai 4, Katona -, Kányási-, Szűcs -, Zele-. Edző: Cziczás László

ZTE NKK: Nagy 13/3, Kovács 6/6, Burkholder 14/6, Ndiba 7/3, Hayes 30/6, csere: Delic 6/6, Horti 6, Dömötör-, edző: Horváth Zsófia

Horváth Zsófia az elmúlt hetek megszokott kezdőötösét megtörve, Horti Dóra helyett Keyona Hayes-t küldte a pályára centerként.

Walker közelije után éppen Hayes egyenlített, majd Ndiba közelije után egy triplát is elsüllyesztett a diósgyőri gyűrűben (2-7). A 4. percben Walker- Kimbrough szerzett triplát, amire Kovács válaszolt távolival, Hayes és Burkholder pedig újabb pontokkal növelte a vendégek előnyét (5-14). Hazai időkérés után sem változott a játék képe, a hazaiak támadásban szenvedtek, míg a ZTE jól és pontosan játszott. A negyed hajrájában Nagy előbb pontosan büntetőzött, majd zárásként egy triplát is szerzett (11-22).

Horti közelijével kezdődött a második negyed, majd Walker kosara után Burkholder is szerzett egy et (13-26). A 12. percben Goree és Walker – Kimbrough kosaraival zárkózott tíz ponton belülre a DVTK, de csak egy pillanatra, mert Kovács egy távolival visszaállította a különbséget (17-29). Szorított a védekezésén a hazai csapat és egy 10-2-es rohanással öt pontra zárkóztak (25-31) Hayes triplája törte meg a hazai rohamokat, majd Burkholder is szerzett egyet (26-37). A félidőhöz közeledve nagy hajrába kezdett a DVTK és Walker- Kimbrough, valamint Medgyessy révén faragtak a hátrányunkból (41-47).

A nagyszünet után Walker- Kimbrough triplájával és duplájával egy pontra felzárkózott a DVTK, majd Goree büntetőivel átvették a vezetést (48-47). Burkholder triplájával fordított a ZTE NKK, de a következő kettő percben csak egy büntetőt tudtak szerezni a zalaiak, míg a DVTK kilencet (57-51). Nem adta magát könnyen a ZTE és Ndiba távolijával és Hayes duplájával egy pontra zárkóztak (57-56). Medgyessy a legjobbkor talált be távolról, amit Goree fejelt meg egy közelivel. A negyed végén Walker- Kimbrough triplájával már tíz pont fölé kúszott a hazai előny (71-59).

A záró negyed sem indult jól zalai szempontból, mivel Walker- Kimbrough újabb triplát szerzett (74-59). Eldőlni látszott a találkozó, de a vendégek előszedték tartalékaikat és nem adták fel. Nagy és Hayes pontjaival fokozatosan csökkent a csapatok közti távolság. A 36. percben Horti már tíz ponton belülre dobta a ZTE-t (78-70). Morrison és Hayes felváltva volt eredményes, így a különbség nem csökkent (83-74). A 38. perc elején Delic triplájával és Hayes közelijével négy pontra zárkózott a ZTE (83-79). Izgalmas végjáték következett. Walker- Kimbrough duplájára Delic egy újabb triplával felelt (85-82). Fél perc volt hátra, amikor Walker- Kimbrough büntetőzött és nem hibázott. A vendégek időt kértek, de ezután eladták a labdát így a DVTK nyert 87-82-re.