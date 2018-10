Ismét ZTE–Diósgyőr mérkőzés Egerszegen

Újra élvonalbeli ellenfelet fogad a ZTE FC labdarúgócsapata, méghozzá egy olyat, amelyikkel korábban sok nagy csatát vívtak – az élvonalban. A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 együttese között kedden 20 órától a Diósgyőr a vendég a ZTE Arénában. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Az MK legjobb 32 csapata kedden és szerdán méri össze erejét, kedden viszont csak az esti ZTE FC–Diósgyőr összecsapást rendezik. A két mérkőző fél jelenleg nem egy osztályban szerepel, mindenesetre a ZTE FC a hét végi bajnokiját győzelemmel zárta a Mosonmagyaróvár ellen (2-1), míg a DVTK hazai pályán kapott ki (4-1) a Ferencvárostól. A ZTE FC az NB II-ben feljutó helyen áll, a Diósgyőr az NB I-ben kiesésre…

A ZTE támadója, Novák Csanád két egymást követő mérkőzésen is nagyon fontos gólt szerzett, szombaton például a győztes találatot. – Fontos volt ez a két gól nemcsak a csapatnak, de nekem is – mondta a hórihorgas csatár, amikor megkerestük. – Örülök, hogy ezzel a találattal nyertünk, Kazincbarcikán pedig egy pontot ért a fejesem. Kedden élvonalbeli csapat érkezik, s mindig más egy ilyen együttes ellen készülni. Ez a találkozó számunkra egy remek erőfelmérő lesz, és szerintem pariban tudunk majd lenni a diósgyőriekkel. Azt is remélem, hogy sok néző lesz a stadionban, mert a közönség mindig nagyban segít, és most szombaton is sokat jelentett, hogy mellettünk állt.

Dobos Barna vezetőedző elmondta, hogy ebben a két napban főleg a regenerációra helyezték a hangsúlyt.

– A lehető legjobb össze­állításban akarjuk pályára küldeni a csapatot, azokkal, akik a legjobb állapotban vannak – jelezte a ZTE FC szakvezetője. – A bajnoki szereplés prio­ritást élvez, de fontos a kupa is. Élvonalbeli csapat érkezik, és a lehető legjobb eredményt akarjuk kihozni a találkozóból. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, azonban mi hazai pályán leszünk. Ahogy a Diósgyőr, úgy mi is tovább akarunk jutni.

Mint megtudtuk Dobos Barnától, a bajnoki mérkőzésektől eltiltott Zoran Lesjak a kupameccsen pályára léphet, és számol is vele a kezdőben.

Ami a Diósgyőrt illeti, nincs könnyű helyzetben a borsodi együttes, de vezetőedzőjének szavai szerint számukra most sikerélményre van szükség.

– Több szempontból is fontos mérkőzés vár ránk. Mindenekelőtt szeretnénk megtörni a negatív szériánkat. Véleményem szerint nincs nagy különbség az NB I alsó régiója és az NB II-es élboly között, ezért csak tökéletes koncentrációval, valamint jó játékkal tudjuk legyőzni ellenfelünket – nyilatkozta a klub honlapjának a spanyol Fernando Fernández, a DVTK vezetőedzője, aki szerint a ZTE több első osztályú tapasztalattal bíró futballistát tudhat a soraiban, és igyekeztek feltérképezni a játékát is.

A másik két zalai kupa­csapat pedig már felkészül, hiszen szerdán (12.30) ők következnek. A Tarr Andráshida az NB II-es Nyíregyházát fogadja, a Technoroll-Teskánd pedig az NB I-es Debrecent.