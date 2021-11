Ismét zalai derbi következik a nőknél

Újra zalai rangadó következik a női kosárlabdázás második vonalában, ám ezúttal nem kupameccsen, hanem bajnoki találkozón. Vasárnap a női Amatőr NB I. Piros csoportjában a Kanizsai Vadmacskák SE a ZTE NKK-t látja vendégül a dél-zalai város Cserháti-csarnokában.

Alig három hetet a két együttes már ugyanitt összecsapott egymással, amikor a női Hepp Kupa keretében mérkőztek meg Nagykanizsán. Akkor, az esélyesebbnek tartott ZTE NKK ellen három negyeden át nagyon jól tartotta magát a Vadmacskák SE, de a negyedik etapban az élvonalba visszajutni szándékozó egerszegiek nagyon elléptek, és győztek 90-66-ra.

A párosítás most vasárnap megismétlődik, csakhogy ez a meccs már bajnoki pontokért zajlik. Az esélyesebb csapat szerepét most is a ZTE NKK tölti be, de ugyebár volt már egy összecsapásuk, amiből mindkét fél tanulhatott. Ez lesz a bajnokság 6. fordulója, a ZTE NKK 3/2-es győzelmi mutatóval rendelkezik, a Vadmacskák SE 2/3-mal.

– Ugyan nekünk nem elsősorban ezeket a meccseket kell megnyerni, de ha ellenfelünk és mi is olyan napot fogunk ki, akkor azért ha nem is bármi, de a mi szempontunkból kimondottan jó helyzet is kisülhet – nyilatkozta a kanizsaiak edzője, Zsámár Krisztián. – Keretünk teljes, és így is készülünk a vasárnapi rangadóra. A bajnokság hosszú, még azt sem lehet tudni, hogy az esetleges megbetegedések miként szólhatnak közbe az elkövetkezendőkben. Egyelőre azonban a jelen pillanatban próbálunk a lehető legjobban felkészülni erre a találkozóra is.

A vendégek részéről Czukor Bence vezetőedző a következőképpen tekint a zalai derbi elé.

– Most bajnoki találkozó következik és nem kupameccs, ami után örültünk, hogy győztesen távozhattunk Nagykanizsáról – ezt már a ZTE NKK szakvezetője mondta. – Örülünk, hogy győzelmet arattunk legutóbb a Vasas II. ellen, ami jót tett mindenkinek, ugyanakkor szeretnénk megszerezni a bajnokságban az első idegenbeli sikerünket, eddig ugyanis kétszer kikaptunk. Az irányítóposzton van hiányunk sérülés miatt Sánta kiválásával, de a fiatalokra egyre nagyobb felelősséget teszünk, akik élnek vele. Aminek örülünk, ugyanis ezért dolgozunk. Természetesen most is győzni szeretnénk.