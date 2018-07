Ismét remekeltek a Keszthelyi Kiscápák SE úszói

Kecskemét adott otthont a gyermek korosztályú úszók idei országos bajnokságának, melyen a Keszthelyi Kiscápák SE kiválóan szerepelt és három magyar bajnoki arannyal térhettek haza versenyzői.

Az elmúlt hetekben sorra rendezik meg az úszók magyar bajnokságait, s ezekről a zalai klubok képviselői már eddig is szép eredményekkel tértek haza. A Keszthelyi Kiscápák SE különösen eredményes volt és a mostani hét végén megrendezett gyermek országos bajnokságon is hallatott magáról. A 87 egyesület ötszáz úszóját felvonultató eseményen a Kiscápák SE öt versenyzővel vett részt. A leányoknál a 2005 és 2006-ban születettek, míg a fiúknál a 20004 és 2005-ben születettek vetélkedtek egymással. A keszthelyi úszók közül Hetyei Nóra duplázott, hiszen 100 m és 200 m mellen is az első helyen végzett. Nett Vivien bajnoki címet szerzett, ő 200 m pillangón bizonyult korosztálya legjobbjának. Mindkét tehetség további érmet is gyűjtött, Hetyei Nóra 200 m vegyesen, Nett Vivien pedig 400 m vegyesen lett ezüstérmes, továbbá a Kiscápák SE váltója (Tóth Luca, Nett Vivien, Hetyei Nóra, Dávid Virág) is kétszer állhatott fel a dobogóra.

A Keszthelyi Kiscápák SE edzői az érmek mellett annak is örülhetnek, hogy egyesületük a 87 klub versenyében az éremtáblázaton a 8. helyen zárt, a pontversenyben pedig a 12. legjobb hazai klubnak bizonyultak. A keszthelyi úszók így a legutóbbi három korosztályos országos bajnokságon (cápa, delfin, gyermek) összesen 21 érmet szereztek, ami óriási előrelépés a tavalyi kilenchez képest.

Turi György a MÚSZ alelnöke is elismerősen beszélt a keszthelyi klub fejlődéséről.

-Alig fél évtizede részese lehettem a keszthelyi huszonöt méteres Csik Ferenc Tanuszoda avatásának és azóta követem nyomon a Keszthelyi Kiscápák fejlődését – mondta el érdeklődésünkre Turi György. – Nyugodtan kijelenthető, hogy töretlen volt az eddigi menetelésük. Az idei szereplésük és éremgyűjtésük pedig minden elismerést megérdemel. A három korosztályt értékelve megállapítható, hogy a legsikeresebbek hazánkban a keszthelyiek a kisvárosok klubjai között. A váltósikereik pedig azt mutatják, hogy széles alapokon állnak. Gratulálok az edzőknek, a versenyzőknek és mindenkinek Keszthelyen, aki támogatja ezt a sikeres klubot.

És akkor nézzük, a részletes eredményeket és helyezéseket. Aranyérem: Hetyei Nóra (100 m mell, 1:14,12; 200 m mell, 2:40,08), Nett Vivien (200 m pillangó, 2:24,86). Ezüstérem: Hetyei Nóra (200 m vegyes, 2:25,03), Nett Vivien (400 m vegyes, 5:17,14). Bronzérem: 4×100 m gyorsváltó (Tóth Luca, Nett Vivien, Hetyei Nóra, Dávid Virág) 4:11,10 és 4×100 m vegyesváltó

(Tóth Luca, Nett Vivien, Hetyei Nóra, Dávid Virág) 4:40,10. Negyedik helyezés: Nett Vivien (200 m vegyes, 2:32,33), Hetyei Nóra (100 m pillangó, 1:05,07). Ötödik helyezés: Nett Vivien (100 m pillangó, 1:08,18). Hatodik helyezés: Nett Vivien (400 m gyors, 4:42,84).