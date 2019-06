Ismét ezrek futnak majd Keszthelyen

Most már akár hagyományosnak is lehet tekinteni a Balaton-parti városban a pünkösdi Intersport Keszthelyi Kilométeres futófesztivált, hiszen a szombat-vasárnapi viadal már a 12. lesz a sorban. Ezúttal a futófesztivál jótékonysági akcióval is párosul.

A Keszthelyi Kilométerek még 2008-ban indult, s azóta is Bedő Beáta a főszervezője. Az évek során mind népszerűbb lett a pünkösdi futófesztivál, „branddé” vált a viadal rövidítése (KKM). Olyannyira népszerű ma már ez a verseny, hogy igazából reklámozni sem kell – amivel Bedő Beáta is egyetértett.

– A régióban biztosan a legismertebb és legnépszerűbb viadal a miénk, mi úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy a színvonalas és népszerű vidéki futóversenyek sorába tartozik, ahol ennek megfelelő kiszolgálást kapnak a futók – mondta el megkeresésünkre Bedő Beáta. – Az előnevezéseket lezártuk, előzetesen 1470-en regisztráltak a különböző futamokra, de ehhez jönnek még a vasárnapi, rajt előtti helyszíni nevezők is. A szombati gyermekfutamokra hét-nyolcszáz fiatalt várunk 14 éves korig, mindig népszerű ez a versenyünk is.

Az idei esztendőben a Keszthelyi Kilométerek programsorozatában a Zalai Hírlap a névadója a gyermekfutamoknak, melyeket szombaton tartanak meg a Fő téren és környékén, ami egyben a KKM központi helyszíne is. Vasárnap az indulók több táv közül választhatnak (2,5 km, 5 km, 10,5 km, félmaraton, maraton), illetve váltóversenyeket is rendeznek és kerekesszékes kategóriában is van lehetőség az indulásra.

A két nap során útlezárásokra is kell számítani Keszthelyen. A Fő tér és Széchenyi utca mindkét nap zárva lesz. Szombaton 14.30 és 18.00 óra között a belvárosban a 2,5 km-es körpályán teljes útzár lesz a Sörház, a Kossuth, a Helikon és a Balaton utcákban. Ennél is jelentősebb lesz a vasárnapi zár, ugyanis 9.30-15.30-ig a 10,5 km-es pályán zajlanak a futamok. A teljes lezárás érinti a Fő teret, a Kastélykanyart, Lehel utcát és a Tapolcai utca teljes szakaszát, valamint a Helikon utca, a Helikon köz és a Kacsóh Pongrác utcát. Mivel a pályaszakasz érinti a vasúti átkelőket is, így 10.00 és 15.50 óra között Vonyarcvashegy és Keszthely között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

Az idei verseny újdonságot is tartalmaz, ugyanis a Keszthelyi Kilométerek Egyesület jótékonysági programot hirdetett. A szervezők egy mobil respirator (mobil lélegeztető gép) vásárlását szeretnék elősegíteni a Keszthelyi Kórház sürgősségi osztálya részére. Ennek érdekében szombaton egy 750 méteres sétát szerveznek, aminek a bevételét gyűjtik össze, illetve vasárnap 17 órától a Balaton Színházban az Imre Sándor Szeretetszínház „Valahol Európában” című előadására megváltott jegyekből befolyt összeget is a jótékonysági célra használják fel. Május elseje óta pedig három keszthelyi cukrászatban (Bringatanya Somogyi fagylalt műhely, Jordanics Cukrászda, Ismerős Cukrászda) „Szeretetgombóc” akció néven minden gombóc fagylalt árából száz forint a gyűjtést gyarapítja.

Bedő Beáta elmondta, a Fő téren más programokat is szerveztek a jó hangulat érdekében. A lényeg viszont a futáson lesz.