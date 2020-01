Indul a „teketavasz” – A második helyről várják a folytatást a zalaiak

A hét­végén folytatódik a tekézők Szuper Ligája, vagyis megkezdődik a tavaszi sorozat. A ZTE-ZÁÉV női és a ZTK FMVas férficsapata egy­aránt a második helyen tanyázik.

További érdekesség: mindkét nemnél holtverseny alakult ki az élmezőnyben. A nőknél a Ferencváros szerzett annyi pontot, mint a zalai csapat. A férfiaknál három gárda áll holtversenyben, a ZTK-FMVasnak, a Répcelaknak és a Szegednek van azonos pontszáma. Elmondható: izgalmas tavaszi idényre van kilátás.

– Örültünk a nagyobb szünetnek, sérültjeink rendbe jöttek – összegzett Baján János edző. – Teljes leállás nem volt, de igazán január elején kezdtük el a felkészülést. Kétnapos összetartást is beiktattunk a programba, amikor Bábolnán játszottunk, majd másnap Répcelakon, a célunk a csapat fizikai állapotának felmérése volt.

A klub vezetése izgalmas tavaszra számít, mert úgy látják, a ZTE-ZÁÉV kezében ott van a lehetőség a címvédésre. A riválisok közül a Győr és a Ferencváros Egerszegre látogat, egyedül a Rákoshegynél vendégeskednek a zalaiak. A címvédéshez fontos lesz a rangadókon jól szerepelni.

– A hazai bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is szeretnénk jól szerepelni – hangoztatta Baján János. – A tavaszi első forduló után jövő héten a romániai Marosvásárhely csapatát fogadjuk. A továbbjutás szempontjából fontos lesz, hogy hazai pályán jó eredményt érjünk el. Előtte lényeges lesz, hogy a tavaszi nyitányon idehaza a Tatabánya ellen hozzuk a papírformát és nyerjünk.

– A hölgyekhez hasonlóan mi sem álltunk le – ezt már Fehér Lászlótól, a ZTK FMVas edzőjétől tudtuk meg. – Január elején Ausztriában egy 22 csapatot felvonultató tornán szerepeltünk, amit megnyertünk. Szentgotthárdon is játszottunk egy felkészülési mérkőzést. Sajnos még nem teljes a keretünk, hiszen Fehér Zoltánra további kivizsgálások várnak. Kozma Károly lassan felépül betegségéből.

A ZTK-FMVasnál reménykednek, hogy sikerül a bajnoki címet visszaszerezni. A riválisok közül hazai pályán fogadják a Répcelakot, és győzelem a terv a vasiak ellen. A Szegedet sem lehetetlen legyőzni a Tisza partján, az idei szezonra kicsit meggyengültek a csongrádiak. Az is igaz, hogy botlani sem szabad a nyerhető kategóriába tartozó meccseken. Összességében a második hely megszerzésében teljes mellszélességgel bíznak.

– A bajnokság mellett a Bajnokok Ligája is vár ránk – említette még Fehér László. – A BL címvédője, a horvát Zapresic ellen viszont maradandót kellene alkotnunk, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak. Megpróbáljuk a lehetetlent! Hazai pályán már 4000 fa felett is dobtak a horvátok, náluk a 630 fa az alsó határ, ami azonban itthon komoly eredménynek számít. Akkor lesz esélyünk a továbblépésre, ha sikerül legalább két meccs­pontot szereznünk az első, kinti találkozón, ráadásul a szettpontok tekintetében is jól kell állnunk. Előtte viszont most szombaton a Szuper Ligában újonc székesfehérvári Köfémet idegenben is magabiztosan akarjuk legyőzni.