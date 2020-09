Így is akadtak nagy versenyek a kanizsai militaryn

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a XXIII. kanizsai military lovastusaversenyt, mely magában foglalta a sportág utánpótlásának a versengését is a Csónakázó-tó mellett kialakított pályákon.

Az első napon a díjlovaglás volt soron, de már akkor tudott volt, hogy a mezőny nem nemzetközi, hiszen az osztrákok a szigorított határátlépési rendelkezések, a Szlovákiából felkerekedő lovasok és lovaik a nemzetközi versenykategóriák elmaradása miatt maradtak távol.

– Ami még az előző hét elején merült fel, vagyis a lovastusa-megmérettetéshez nélkülözhetetlen elemeket szállító, egyben összeállító szlovénok hogyan futnak be a helyszínre, nyomban okafogyottá vált, hiszen ők megoldották a bejövetelt, így semmi akadálya nem volt annak, hogy a 80-90 lovat elhelyezzük – mondta el még a verseny elején a szervezők részéről Dobri Lajosné. – Mi örültünk ennek a legjobban, hiszen ha mindent nem is, de a nemzeti számokat megrendezhettük.

Hogy északi szomszédainktól miért is nem érkeztek meg a résztvevők, arra is kaptunk magyarázatot.

– Gyakorlatilag már húsz esztendeje versenyezhetek itt, de a mostani feltételekkel csak jóval egy bizonyos szint alatt lehet lovagolni – mondta el a zalai származású Egyed László, aki a felnőtt-militaryválogatott keretének is tagja és a Lóska Ménes SE lovasa. – Be kell látni, ilyenkor a lovak mellett az ember önmagát is félti, ez azt hiszem, természetes is a nyeregben. Sajnáljuk, ugyanakkor bízunk abban, hogy a következő verseny alkalmával már minden problémát el lehet hárítani a kialakított pályák nyomvonali biztonsága kapcsán.

Az alsóbb kategóriák esetében a tereplovaglásnak, majd az utolsó napon a díjugratásnak is nekifuthattak a nevezők, jó néhány esetben pedig kimondottan szorosan alakult a legjobb helyekért történő versengés.

XXIII. kanizsai milita­ry lovastusaverseny. Ak amatőr: 1. Varga Ádám (Magyar Póni Klub, Karmen nevű lován), 2. Váry Domonkos (Gödöllői LSE, Sharpshooter Strom nl.), 3. Bacsák Viktória (Katafai LSE, Kobold nl.). AK Pót-ló: 1. Knipf Ben­degúz (Kéktói Ménes SE, Hand North Star – 38 Hantos nl.), 2. Károly Ágnes (Oxer Team, Páholy Rand nl.), 3. Szabó Orsolya (Somogyjádi Szabadidő SE, Stanford nl.). A0 amatőr: 1. Tóth Amarilla (Somogyjád, Quetra St. John’s nl.), 2. Szabó Emese (Horváth Lovassport Egyesület, Kentucky nl.), 3. Lencsés Gábor (Horváth LSE, Quelle nl.). A0 ifjúsági: 1. Kulcsár Petra (Somogyjád, Zizi St John’s nl.), 2. Király Aliz (Ördöglovas SE, Bonnie nl.), 3. Bata Regina (Chanello Lovasfarm Sportegyesület, Coco Chanel nl.). A0 előkezdő ló: 1. Alasztics Nakagami Anna Noriko (Pauer LK, Bz. Kentaro nl.), 2. Tuska Péter (Határőr Dózsa SE, Rizikó nl.), 3. Kertesy Anikó (Foltin Lovas Park, Georgie’s F Togo nl.). A kezdő ló: 1. Varga István (Skublics Imre LK, Déva Gidran I – 13). 2. Székely Noémi (Lovasakadémia SC, Darco nl.), 3. Zsiday-Galgóczy Nikolett (Kéktói MSE, Ármány nl.). A nyitott: 1. Fejes Kata (Kéktói MSE, North Star XIV-7 Kormos nl.), 2. Máriássy Fruzsina (Szilaj Lovas Park, Gratis nl.), 3. Lendvai Dóra (Kerítő nl.). Championatus 2. forduló, póni: 1. Czirok Márton (Oxer, Kimball Weering nl.), 2. Varga Fanni Sára (Magyar Póni, Selymes III nl.), 3. Novák Nátán (Szilaj LP, Hullám nl.). U16, 2. forduló: 1. Pataki Anna Klára (Szikszai Military LSE, Lennard 40 nl.), 2. Anna Noriko (Galatea nl.), 3. Pataki Anna Klára (Cover Girl AK nl.). U20: 1. Merényi Réka Panna (Veszprémi UKE, Hermione nl.), 2. Sárközy Janka (Szentlőrinci Túra SZI SLE, Pedro nl.), 3. Szentmiklóssy Péter (Honvéd Kossuth Lajos SE, Imperia nl.).