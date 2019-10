Igazi kosaras csapatmunka Nagykanizsán

Idénybeli első hazai mérkőzésén a Kanizsai Vadmacskák amatőr NB I-es női kosárlabda-együttese az ELTE Fortis csapatát fogadta, és be is gyűjtötte a győzelmet.

Kanizsai Vadmacskák SE–ELTE Fortis 87-65

(29-21, 18-16, 23-15, 17-13)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Fleischmann, Téczely.

Kanizsa: Fuisz V. 21/3, Baa 23, Bánhegyi B. 3, Budai 13, Zsámár P. 10. Csere: Horváth L. 10, Füredi 7/3, Bánhegyi D., Csuha. Edző: Gábor Erzsébet.

Az első negyed 5. percéig nem tudtak ellépni egymástól a csapatok, majd Fuisz Viktória sikeres hármasai következtek. Ekkor a vendégek még egyenlítettek, de a KVSE védekezést váltott és egy 11-1-es etapot produkált. Igazi csapatmunkával már nyolcpontos is lett az előny. A második felvonást az egyetemi csapat kezdte koncentráltabban, a meccs 15. percében már náluk volt az előny. A negyed hajrájára feljavultak a hazaiak, és Baa Dominika megszerzett labdáiból gyors, könnyű kosarakat dobott a Vadmacskák. Fuisz és Baa ponterős játékával már 18 pontos volt a hazai előny, amit meg is tartottak Bánhegyi Beatrixék. A záró tíz percben a kanizsai csapat fiatal játékosai is felnőttek a feladathoz, és az első hazai mérkőzésükön remek csapatmunkával harcolták ki a győzelmet.

Gábor Erzsébet: „Pontos játékkal, több egyéni jó teljesítménnyel megszereztük első győzelmünket a mostani bajnokságban.”

Jók: Baa, Fuisz V., Horváth L., Zsámár P.