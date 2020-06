Ifjú tehetség sikere a 4. Legends Open biliárdversenyen

A koronavírus-járvány utáni első nagyobb országos biliárdversenyt a zalai megyeszékhelyen rendezték meg. A kétnapos 4. Legends Openre sok helyről érkeztek. A győzelmet a felnőtt világbajnokságot is megjárt Szolnoki Olivér szerezte meg.

A Zalaegerszegi Biliárd Sport­egyesület a 4. Legends Opent a névadó megyeszékhelyi biliárdszalonban rendezte meg. Molnár Imre, a Zalaegerszegi BSE alelnöke, a verseny szervezője elmondta, ezt az eseményt mindig nyárra időzítik, hiszen ilyenkor, mint a legtöbb sportágban, a biliárd­ban is uborkaszezon van, a szakági sportszövetségek nem szerveznek versenyeket. Ez különösen most, a tavaszi versenyidény kiesésével okozott nagy „golyóéhséget” a biliárdos társadalomban, ezért is erős, a Legends Openek történetének legerősebb mezőnye jött össze idén Egerszegen.

Az országos, kétnapos, szombat-vasárnapi nyílt versenyre harmincan neveztek, érkeztek játékosok Balassagyarmatról, Sopronból, Szegedről, Gyálról, Veszprémből, Budapestről, Komlóról is. Az Opent 9-es játéknemre írták ki, a győzelemért 8 frame-t kellett nyerni. Dupla ko-s lebonyolításban folyt a verseny, tehát aki egyszer kikapott, annak a vigaszágon még volt esélye továbbjutni másnapra, ahol már csak a legjobb 16 játékos szerepelt, egyenes kieséses rendszerben mérve össze tudását. Az elődöntőket 9, a döntőt pedig 11 nyertig játszották.

A 4. Legends Openen nem született nagy meglepetés, a verseny végig magas színvonalon folyt, és a mezőny összetétele folytán akár országos bajnokságként sem vallott volna szégyent. A dobogósok közül – ami egyáltalán nem túlzó kijelentés – egyedül talán a hazai színekben induló, a harmadik helyet megosztva megszerző Molnár Imre eredménye volt várakozáson felüli. A másik harmadik helyet a szintén a Zalaegerszegi BSE versenyzőjeként indult, az első és a tavalyi versenyen első helyet elért, a honi és nemzetközi versenyeken is sikeres Pieler Gergely szerezte meg.

A döntőt az Open második kiírásában győztes szegedi Nagy Csaba, és a versenyen először részt vevő, az utóbbi évek országos bajnokságait, pontszerző viadalait sorban nyerő veszprémi tehetség, Szolnoki Olivér játszotta. A szenior Eb-ken is eredményes, csapatban aranyérmes Nagy Csaba és Szolnoki Olivér generációs csatájából a 22 éves utóbbi került ki győztesen.

A Zalaegerszegi BSE tagjai pedig készülnek, hiszen ősztől remélhetőleg a csapatbajnokság is elkezdődhet.