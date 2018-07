Idén nyáron is megrendezésre kerül a „Mozdulj Balaton!”

Az idén nyáron immár 15. alkalommal rendezik meg a „Mozdulj Balaton!” szabadidős eseménysorozatot, és a programokhoz három megye 34 településének 37 strandja csatlakozott.

A Somogy, Veszprém és Zala megyei strandokon július 7-től augusztus 18-ig minden szombat délután, valamint további két, szabadon választott napon szervezett, ingyenes sportprogramok várják az érdeklődőket. A programok javasolt kezdési időpontja 14 óra lesz majd, de sok függ az időjárás alakulásától is. A ki-alakított pályákat és a strandokra telepített sporteszközöket egyébként bárki szabadon használhatja a rendezvényeken kívül, a hét minden napján. Az idén is 17 Veszprém, 4 Zala – Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök – és 16 Somogy megyei helyszín kapcsolódott be a programba, Balatonfüred, Balatonszárszó és Balatonszemes ezúttal is két-két stranddal vesz részt az eseményeken.

Bartsch János programigazgató elmondta: a strandi sporteszközök pótlását, illetve fejlesztését minden évben támogatásokból biztosítják. Idén az EMMI sport szakállamtitkársága 6 millió, a Balaton Fejlesztési Tanács pedig 5 millió forinttal járult ehhez hozzá. Ebből egyebek között három újabb strandra kerülhet teqball- és nyolcra vandálbiztos kültéri pingpongasztal. Az önkormányzatok saját beszerzéseikkel együtt idén már kilenc balatoni strandon várják a mozogni vágyókat teqball- és mintegy 30 helyen pingpongasztallal. Ugyancsak jó hír, hogy az üzemeltetők kellően megóvták és mindenhová kihelyezték a sporteszközöket, felkészültek a főszezonra. A települési önkormányzatok is támogatják a programsorozatot.

Az elmúlt évek adatainak összesítése alapján kiderült: évente több mint 20 ezren regisztrálnak a szervezett programokra, de ennél jóval többen élnek a strandi sporteszközök használatával a nyár folyamán. A szervezett programokra jelentkezők mintegy háromnegyedét a 6-25 év közöttiek teszik ki, és kétszer akkora a férfiak aránya, mint a nőké. A sportágak népszerűségi listája élén a strandröplabda, a strandfoci hatfős változata szerepel. Ezeket a vízi játékok, a strandfoci háromfős változata, a vízilabda, az asztalitenisz, a kézilabda, és a streetball követi, majd a sorrendet a tollaslabda, a lábtenisz és a petanque zárja.

A programsorozat immár hagyományosan a vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárul augusztus 25-én, amikor összemérik majd ügyességüket egymással a strandok csapatai. A helyszínekről és a részletekről további információkat a rendezvény honlapja, a www.mozduljbalaton.hu közöl.