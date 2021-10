Idegenben verte a ZTE KK a Paksot

A ZTE-szurkolók estéje jól indult, hiszen a labdarúgók óriási bravúrral legyőzték a fővárosban a címvédő Ferencvárost, ami után rögtön a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda csapatának bajnoki találkozója kezdődött. A kosarasok szintén nagyon fontos győzelmet szereztek, javítva eddigi negatív mérlegükön.

Atomerőmű SE Paks – Zalakerámia-ZTE KK 72-80 (17-24, 20-18, 15-17, 20-21)

Szekszárd, 300 néző. Jv.: Papp, Tóth C., Fodor.

Paks: Brown 18/9, Djukanovic 14/3, Frank 4, Eilingsfeld 15, Melvin 4. Csere: Karosi, Kovács Á. 8/3, Orgona 4, Kis R. 5/3. Vezetőedző: Teo Hojc.

ZTE KK: Wilson 19/9, Simó 8/6, Bonifert 2, Barnett 11/3, Horti. Csere: Heron 16/12, Harris 4, Guyton 11/6, Németh 6, Révész 3. Vezetőedző: Teo Cizmic.

Három meccses nyeretlenségi sorozat után érkezett a ZTE KK Szekszárdra, ugyanis hazai meccseit jelenleg itt rendezi meg a Duna-parti csapat. Az egerszegiek két idegenbeli vereségük után egy hete odahaza is kikaptak, viszont most egy komoly esélyt kaptak. A Paks csapatából – mint kiderült – betegség miatt hiányzott Brzoja és Buljevic, ugyanakkor a azalaknál a fiatal Csutin kívül mindenki bevethető volt. Nem volt tehát könnyű helyzetben Teo Hojc, a hazaiak mestere, ami aztán az eredményben is kiütközött. A ZTE KK már az első negyedben előnyben játszott, a 10. percben 11 ponttal vezetett (13-24), ám ebben a szezonban volt már ilyen. Annak ellenére, hogy a zalaiak dobószázaléka lényegesen jobb volt, nem tudtak ellépni, és a második negyedben a Paks 24-28-ra is feljött. Barnett hármasa és Wilson duplája újra lendületet adott az egerszegieknek, viszont a Paks nem akart leszakadni. Kis Raul és Djukanovic is hármassal válaszolt (32-37). És nem állt meg a házigazda, a volt egerszegi Kis betörése után egyenlített (37-37), ám a másik oldalon Simó hármasa és Wilson duplája ötpontos vezetést eredményezett a zalaiaknak.

A második húsz perc zalai oldalon Heron labda eladásával indult, de az amerikai fiú egy hármassal korrigált. Nem mondhatni, hogy magas színvonalú játék zajlott volna a pályán, viszont a ZTE KK vezetett, ami mindenképpen jó alap volt a folytatásra (44-50). Döcögött a játék, ez igaz volt mind a két oldalra, a hazaiak nem dobtak jól, és a ZTE KK is sok hibával játszott. A fiatal Simó szemfüles labdaszerzése és kosara jókor jött csapatának, összességében a harmadik negyed inkább a küzdelemről, semmit a jó játékról szólt. Az egerszegiek sokkal előrébb is tarthattak volna (52-59), és kisebb dobópárbaj vezette fel az utolsó tíz percet, ami azt eredményezte, hogy nagyon nem változott a különbség. Maradt az 5-8 pontos zalai előny (62-68), Heron igyekezett, aki két hármast is elhelyezett a gyűrűben, de senki nem lehetett nyugodt. Ezt a meccset a ZTE KK ugyanúgy elveszíthette, ahogy a Paks megnyerhette volna. Az utolsó öt perc 72-62-es zalai vezetéssel indult és a hibázás mindkét csapat játékában benne volt. A Zalakerámia-ZTE KK kevesebbet követett el, ezzel nyert.

Az egerszegiek pillanatnyi helyzetében a győzelem ténye a legfontosabb, és egy idegenbeli siker mindig nagy fegyvertény. Ennek pedig örülni kell.