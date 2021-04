Idegenben szerezte meg második győzelmét a Kiskanizsa együttese

Az ünnepi hétvégén a 22. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban, valamint két, a koronavírus-járvány miatt az őszről elhalasztott mérkőzést is pótoltak.

Ezt ne hagyja ki! Az oltás ellen kampányolnak a baloldalon, de saját magukat beoltatják

Kinizsi Gyenesdiás–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-0 (0-0)

Gyenesdiás. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Kovács D., Szi-Péter, Nedelkó, Tóth R., Czimondor, Fellner, Tarnóczai, Nagy B. (Mátó), Pálfi, Tóth B. (Czafit). Edző: Kocsis Norbert.

Zalalövő: Earles – Zsoldos, Balogh A., Kellner, Czömpöl, Illés K., Németh B., Vizsy, Gyenese, Végh, Tóth G. Edző: Ostrom János.

Az erős, kellemetlen hideg szél alaposan megnehezítette a játékosok dolgát. A régi idők stílusában sokat járatták a labdát, melyben főleg a hazaiak jeleskedtek. Közvetlen gólhelyzetek közül kiemelkedett a 35. perc, ekkor Earlesnek ki kellett futnia a büntetőpontig, és ezzel sikerült megzavarnia a gyenesdiási támadókat, akik nem tudták bevenni az üres kaput. Tíz perccel később már betaláltak a hálóba, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, és nem adta meg a gólt. Várni az 58. percig kellett az első találatra, Fellner bal szélről elvégzett szabadrúgását Czimondor fejelte be, 1-0. A 76. percben a sokat magára vállaló Nagy Bendegúz kapott jó labdát, és védhetetlenül lőtt a Zalalövő kapujába, 2-0. A fegyelmezetten védekező vendégeket nagy nyomás alatt tartotta a Gyenesdiás, és a barátságos hangulatú mérkőzésen megérdemelten nyertek, immár kilencedik hazai mérkőzésükön nem szenvedtek vereséget.

Gólszerzők: Czimondor, Nagy B. Jók: Szi-Péter, Nedelkó, Czimondor, Nagy B., Pálfi, ill. Earles, Vizsy. U19: Gyenesdiás–Zalalövő 0-0.

Hévíz–Szepetnek 2-7 (0-5)

Hévíz. Jv.: Kiss N.

Hévíz: Gujgiczer – Szindekovics, Pál, Rózsás (Soós), Bontó, Tóth I. (Filó), Vella, Kopasz-Bódi, Damina (Sebestyén M.), Thompson (Domcsek), Sebestyén Zs. Edző: Damina László.

Szepetnek: László – Szabó, Petánovics (Déri), Völgyi, Takács, Szabó, Nagy, Kobra, Pati, Schuller, Biró (Czene). Edző: Domján László.

A széltől támogatott Szepetnek Schuller révén a 3. percben vezetést szerzett, és ezt követően is támadásban maradt. Kobra a 9. percben megduplázta a vendéggárda előnyét, majd fél óra alatt további három gólt szerzett. A második félidőben a Buzát és Karakait is nélkülöző fiatal hévízi együttes mindent egy lapra tett fel, több támadást is vezetett és helyenként mezőnyfölényben játszott, így Bontó duplájával sikerült szépíteniük. Összességében a Szepetnek megérdemelt győzelmet aratott, a lelkes házigazdák pedig a második félidei teljesítményükért dicsérhetők.

Gólszerzők: Bontó (2), ill. Kobra (4), Schuller, Biró, Nagy T. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Kobra, Nagy, Völgyi, Schuller.

Letenye–Lenti TE 1-2 (0-1)

Letenye. Jv.: Hegedüs M.

Letenye: Gergő – Kovács I., Őri A. (Lervencz), Bilák, Móricz, Szilágyi, Őri M., Őri Cs., Csesztregi (Visnovics), Kanizsai (Stropka), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Lenti TE: Balogh B. – Novák (Kiss K.), Fehér, Tuboly, Lukács, Biharvári (Paál), Lovrencsics, Markotán, Szabó K., Kondákor, Avas (Koczor). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Egyenlő erők küzdelmében a Lenti első akciójából – a sajtóhelyről is – véleményesnek tűnő (les)góllal szerezte meg a vezetést. Az iramra nem lehetett panasz, de a színvonal hagyott kívánnivalókat maga után. A 64. percben Lovrencsics jobb oldali szögletét Kondákor csúsztatta a hosszú sarokba, 0-2. Ekkor még inkább rákapcsoltak a hazaiak. A 68. percben Őri M. rázta le őrzőjét, a 16-oson belül faultolták, de a jogosnak tűnő 11-es elmaradt, majd Őri Cs. beadását Csesztregi ziccerben fejelte mellé. A 75. percben a gólhelyzetben kilépő letenyei támadót állították meg lesen, a hazaiak véleménye alapján tévesen. A 82. percben Visnovics fejesét a vendégkapus szögletre tornázta. A 85. percben Őri M. szögletéből Móricz védhetetlenül fejelt a jobb sarokba, 1-2. A játék képe alapján döntetlen színezetű találkozón a hazaiak szerint a döntő – eredményt befolyásoló – szituációkban a játékvezetői ítéletek nem kedveztek a Letenyének.

Gólszerzők: Móricz, ill. Markotán, Kondákor. Jók: Őri Cs., Őri M., Móricz, ill. Lukács, Tuboly A., Kiss K. U19: Letenye–Lenti TE 0-2.

Technoroll Teskánd–­Flexibil-Top Zalakomár 5-0 (1-0)

Teskánd. Jv.: Iványi G.

Teskánd: Orbán – Kiss P. (Szabó B.), Nagy R., Pergel B., Acél, Hetesi, Major (Egyed), Bedő, Bailo, Czene (Mikó), Karvalics. Edző: Pergel Attila.

Zalakomár: Kámán – Takács Cs., Csalló, Kuti R., Kuti I., Horváth J. (Horváth Zs.), Horváth T., Bagó, Daróczi, Takács D., Mészáros (Tóth Pajor). Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Az első félidőben a hazaiak szinte végig támadtak, a vendégek néha mentek csak át a félpályán. A Teskánd csapatának sok lehetősége volt, de csak büntetőből tudtak gólt szerezni, mert vagy a vendégkapus védett nagyot, vagy jól blokkolták a védők a lövéseket. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, sorra alakították ki a helyzeteket, és ezekből négyet értékesítettek, de mellette büntetőt is hibáztak, és kapufákat is lőttek. A Teskánd ilyen arányban is megérdemelten nyerte a találkozót.

Gólszerzők: Karvalics (2), Bailo (11-esből), Pergel B. (11-esből), Hetesi. Jók: Hetesi, Nagy R., Pergel B., Karvalics, ill. Kámán. U19: Teskánd–Zalakomár 2-5.

Zalaszentgrót–Magnetic Andráshida TE 1-1 (0-1)

Zalaszentgrót. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Csarmasz, Gájer P., Ferenczi, Horváth B., Iberhart, Kiglics (Tóth D.), Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Andráshida TE: Kemes – Horváth B., Szabó Bá., Nagy D., Doszpoth, Szabó Be. (Odonics), Herzsenyák (Németh R.), Mavolo, Lukács, Czibor, Tóth B. Edző: Balázs Zsolt.

A viharos szél ezúttal sem a látványos játék mellett volt, mezőnyben folyt a játék. Helyzetek nem alakultak ki az első félidő elején, aztán a 27. percben váratlanul megszerezték a vezetést a vendégek Doszpoth révén. A Szentgrót próbálkozott többet a kapott gólt követően, de a helyzeteit rendre elpuskázta. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadott a hazai csapat, de a helyzeteit ebben a fél­időben sem tudta kihasználni. Az ATE teljesen lemondott a támadásokról, saját térfelét megszállva védekezett, aztán Penczák góljával úgy nézett ki, meglehet akár a hazai győzelem is, de a fölényüket nem tudták kihasználni a szentgrótiak.

Gólszerzők: Penczák, ill. Doszpoth. Jók: Pődör, Iberhart, Buzási, ill. Kemes, Czibor, Horváth B., Tóth B. Kiállítva: Szabó Bá. (64., Andráshida TE). U19: Zalaszentgrót–Andráshida TE 1-0.

Semjénháza–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 0-1 (0-1)

Semjénháza. Jv.: Farsang B.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh, Körösi (Szakmeiszter J.), Orsós, Horváth M. (Orbán), Kapuvári, Pál, Pápai, Domján, Rodek. Edző: Kovács Imre.

Kiskanizsa: Munkácsi – Piecs, Fülöp, Dolmányos, László (Horváth), Kovács, Proszenyák, Sebestyén (Matyók), Ötvös, Abay Nemes, Póka. Edző: Kiss István.

Gyenge színvonalú mérkőzésen a vendégcsapat egy lecsorgó labdából szerencsés győzelmet aratott az enerváltan játszó és gyenge napot kifogó hazaiakkal szemben. A Kiskanizsa ezt a győzelmet Hollender György emlékére ajánlja fel. A hazaiak gratulálnak a sáskáknak a győzelemhez.

Gólszerző: Dolmányos. Jók: senki, ill. Piecs, Munkácsi, Dolmányos. Kiállítva: Orbán (90., Semjénháza). U19: Semjénháza–Kiskanizsa 1-6.

Tarr Andráshida SC–Csács-NSE 2-1 (0-0)

Andráshida. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Czirjék – Balla (Czotter B.), Kalamár, Fábián, Nagy, Szabó (Pataky), Kovács, Csongár (Horváth), Kovács, Tóth, Szinay (Bekes). Edző: Dobos Sándor.

Csács-NSE: Paksy – Takács, Papp, Simonfalvi, Horváth T. (Meidl), Péntek, Bíró, Pajor, Giber, Szökrönyös (Vizsy), Bogyó (Németh A.). Edző: Szente Gábor.

A forduló rangadóját vívta a két együttes, ennek megfelelően az első félidőben nagy iramot diktáltak a felek. Valamivel kezdeményezőbb volt a hazai csapat, de az első komoly helyzetet mégis a vendégek alakították ki a 14. percben, amikor Bíró fejese a felső lécről vágódott a mezőnybe. Tóth és Szinay egyedül eldönthette volna már az első játékrészben a mérkőzést, de sorra hagyták ki a helyzeteiket. A félidő végén ismét Tóth, majd Szabó hagyott ki nagy helyzetet. Fordulás után Kovács egy remek átlövéssel juttatta előnyhöz az Andráshidát, majd öt perccel később Péntek kapura csavart jobb oldali szögletből szerzett találatával egyenlített a Csács-NSE. A gól megzavarta a hazaiakat, a vendégek pedig átvették az irányítást, és egyre veszélyesebben támadtak. A mérkőzés utolsó harmadában ismét az Hida volt kezdeményezőbb, és a hosszabbítás második percében Tóth lekészítéséből Czafit szerezte meg a győztes találatot. A vendégek közel álltak a pontszerzéshez, de a helyzetek alapján megérdemelt hazai siker született.

Gólszerzők: Kovács, Czafit, ill. Péntek. Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendég­csapat.

Az őszről elhalasztott mérkőzéseken:

Zalaszentgrót–Csács-NSE 2-0 (1-0)

Zalaszentgrót. Jv.: Lakics P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Csarmasz (Gájer F.), Gájer P. (Tóth D.), Ferenczi (Kiglics), Horváth B., Csik, Iberhart, Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl (Bíró), Papp T., Giber, Péntek (Vizsy), Pajor (Németh A.), Szökrönyös, Simonfalvi, Horváth T., Bogyó (Paksy). Játékos-edző: Szente Gábor.

Egy nagyon jó nevekből álló Nemesapáti látogatott Zalaszentgrótra revansot venni a hét végi csácsi vereségért. Ennek megfelelően kezdték a mérkőzést, meddő mezőnyfölényt harcoltak ki, aztán a 35. percben Gájer Péter ellen a 16-oson belül szabálytalankodtak, a megítélt büntetőt Ferenczi Dávid értékesítette. A második félidő, hasonlóan az elsőhöz, csácsi labdabirtoklásról szólt, de a hazaiak rendkívül szervezetten, tudatosan futballoztak. Jahic felesleges szabálytalankodása után Ferenczi Dávid ismét 11-esből volt eredményes, ezzel beállítva a 2-0-s végeredményt. A hazaiak teljesen megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerző: Ferenczi (2, mindkettőt 11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Giber. Kiállítva: Jahic (55., Csács-NSE). U19: Zalaszentgrót–Csács-NSE 3-0.

Semjénháza–Femat Csesztreg 1-0 (0-0)

Semjénháza. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh, Körösi, Orsós (Szakmeiszter J.), Kapuvári, Pál Ma., Pápai, Rodek (Horváth M.), Domján, Bakos (Orbán). Edző: Kovács Imre.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Gazdag, Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Őr, Elek, Pethő, Nagy M. (Magai). Edző: Őr József.

Küzdelmes, férfias mérkőzésen az első félidőben a vendégek domináltak. A második játékrészben a hazai csapat magához ragadta a kezdeményezést, és szebbnél szebb támadásokat vezetett, ami az 57. percben góllá is érett. Ezután több találatot is szerezhettek volna a hazaiak, de a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyták. A lényeg a győzelem és a három pont megszerzése volt, ami a második félidő alapján teljesen megérdemelt a nagy hajrát produkáló vendégek ellen. Helyzetei alapján akár nagyobb is lehetett volna a hazai csapat győzelme.

Gólszerző: Orsós. Jók: Kapuvári, Domján, Pápai, Orsós, ill. Nagy B., Gazdag.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Góth Imre (Gyenesdiás), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Koczfán Petra (Hévíz), Pergel Attila (Teskánd).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA