Idegenben nyertek a kanizsai futsalosok

Hétközi mérkőzésen pótolta korábban félbeszakadt mérkőzését a Nagykanizsa FC NB II-es futsalcsapata. Méghozzá a lehető legjobban oldották meg a kanizsai játékosok a bajnoki feladatot, hiszen a néhány héttel korábban a pálya alkalmatlansága miatt elhalasztott mérkőzést megnyerték.

Magyar Futsal Akadémia- Nagykanizsai Futsal Club 4-7 (3-3)

Érd. Jv.: Tóth-Tolnay. Nagykanizsa FC: Németh M. – Kollár, Millei, Schuller, Takács D. Csere: Horváth G., Szőke Á., Józsa. Játékos-edző: Szőke Ádám.

Gólszerzők: Véghelyi (8.), Lőrincz (10.), Dávid (13.), Hunyadi (29.), illetve Millei (3., 38.), Szőke Á. (11., 23.), Kollár (16.), Takács D. (21.), Józsa (31.).

Jól hasznosította a félbeszakadt meccs tapasztalatait a kanizsai futsalcsapat, illetve írhatnánk azt is kissé könnyed hangvételben, hogy a hetekkel korábbi találkozóval készültek a mostanira. Akkor a hazaiak 6-3-ra vezettek, amikor a találkozó abbamaradt a 30. perc környékén, így egy maratoni futsalpárosítást vívtak a felek, ha a pótlás 40 percét is beleszámoljuk… Ráadásul a legutóbbi első játékrészben a két csapat egymás nyomában maradt, a második húsz percben azonban a kanizsaiak – gyorsan – kétszer is beköszöntek. Sok volt még hátra, észnél is kellett lenni ezért, de az NFC sikerrel hozta győzelemmel a találkozót, és hozta el vele a három pontot. A győzelem már csak azért is értékes, hiszen az MFA a táblázat második helyén áll.

Szőke Ádám: „Szerencsére sikerült játékra alkalmassá tenni a termet vendéglátóinknak, akikkel egy rendkívül pörgős meccset játszottunk. Rövid kerettel mentünk ismét, de nagy összhangban volt a rutin és a fiatalos lendület. Ennek eredményeként remek labdaszerzések után kontragólokkal vezettünk. Később ellenfelünk öt a négy elleni játékát kihasználva üres kapus gólokkal eldöntöttük a meccset.”