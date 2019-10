Idegenben győzte le a Teskándot a Gyenesdiás együttese az I. osztály rangadóján

A hét végén a 12. fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjának küzdelmei.

Creaton-Lenti TE–Helsa Andráshida TE 2-1 (1-0)

Lenti, 100 néző. Jv.: Novák R.

Lenti TE: Balogh B. – Horváth Sz., Fehér, Tuboly, Sárkány, Mihalecz (Ágoston), Kiss K. (Horváth L.), Lovrencsics, Ács, Soós (Markotán), Takács. Edző: Szarka Péter.

Andráshida TE: Kemes – Horváth D. (Horváth E.), Papp T., Nikitscher, Doszpoth, Jóna M. (Balog), Düh, Orbán, Vincze (Szekeres), Jóna B., Rózsa. Edző: Szabó II Zsolt.

Az első félidőben mindkét csapat nagy gondot fordított a védekezésre, amiből kontratámadásokat szerveztek, gólszerzési lehetőség alig adódott. A 42. percben egy jól beadott labdából Mihalecz kapásból nagy gólt rúgott, így az első játékrész hazai vezetéssel zárult. A második félidő elején egy formás támadásból Horváth E. góljával kiegyenlített a vendégcsapat. Ezután mindkét csapatnak voltak gólszerzési lehetőségei. A 67. percben Takács szépen fordult le a védőjéről, és a jobb alsó sarokba lőtt. A helyzeteit jobban kihasználó Lenti TE megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Mihalecz, Takács, ill. Horváth E. Jók: Takács, Mihalecz, Ács, Lovrencsics, ill. Jóna B., Doszpoth, Horváth E. U19: Lenti TE–Helsa Andráshida TE 3–0.

Olajmunkás Gellénháza–Semjénháza 5-1 (2-1)

Gellénháza, 30 néző. Jv.: Varga P.

Gellénháza: Osbáth – Lukács L., Németh, Czibor (Toplak B.), Horváth B., László (Lukács B.), Bognár P., Szabó, Bognár K., Mavolo, Odonics (Kovács). Edző: Bencze Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Németh (Horváth B.), Kovács, Szollár, Horváth M., Szakmeiszter J., Kapuvári, Zsohár, Pál, Varga, Tukszár. Edző: Németh István.

Az első félidő álmosító gu­r­igázása után a második játékrészben nagyobb sebességre kapcsolt az Olajmunkás, de így sem sikerült sok színt vinniük a játékba. A mérsékelt teljesítmény ellenére is biztosan győzték le gyengélkedő ellenfelüket.

Gólszerzők: Szabó (2, mindkettő 11-esből), Odonics (2), Kovács, ill. Zsohár. Jók: Odonics, ill. senki. U19: Gellénháza–Semjénháza 4–0.

Technoroll Teskánd–Kinizsi SK Gyenesdiás 1-4 (1-1)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Teskánd: Pergel – Gulyás (Ágoston), Bailo, Kiss P., Szabó B., Czene, Szekeres (Boronyák), Magyar, Mehdi (Luter), Major (Deák), Bedő. Edző: Pergel Attila.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. (Szokoli), Bolla, Hegyi, Pálfi, Czafit (Fellner), Hetesi, Nagy R. (Kiss B.), Acél, Kovács D., Balogh G. Edző: Kocsis Norbert.

Két olyan csapat találkozott, amely a bajnokságban a legkevesebb gólt kapta, de ezen a találkozón a hazai csapatban több olyan játékos is volt, akik úgy gondolták, hogy nem kell futni, nem kell párharcokat vívni, és ennek meg is lett az eredménye. Az első félidőben főleg mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem voltak veszélyben. A vezetést a hazai csapat szerezte meg, Szekeres vett le egy labdát a jobb oldalon és nagy erővel a hosszúba lőtt. A félidő végén egyenlített a vendégcsapat, egy beívelt labdát nem tudott kifejelni a Teskánd, amit megbüntetett a Gyenes. A második játékrészben ismét elaludt a vendéglátó csapat, Pergel bravúrja után csak gyenesdiási játékos érkezett a kapu elé, és közelről a hálóba lőtt. A félidő középső szakaszában mindkét csapatnál és a játékvezetőnél is sok volt a hiba, utóbbinál főleg a hazaiak kárára. A végén kitámadt a Teskánd, a vendégek pedig két kontrából beállították a túlzott arányú, 4-1-es végeredményt. Összességében a Gyenesdiás a mezőnyben jobb volt és többet tett a győzelemért, megérdemelték a három pontot. Nem lehet elmenni mellette, hogy a második félidőben háromszor is centikkel maradt le a hazai csapat a beadásokról, és vagy luftot rúgtak üres kapura, vagy 5 méterről nem találták el a kaput. A teskándiak gratulálnak és sok sikert kívánnak a jó játékerőt képviselő Gyenesdiásnak.

Gólszerzők: Szekeres, ill. Pálfi (2), Acél, Czafit. Jók: Magyar, Major, ill. Hetesi, Pálfi, Acél. U19: Teskánd–Gyenesdiás 2-0.

Flexibil-Top Zalakomár–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-1 (1-0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Bors B.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Végh (Németh K.), Takács, Csalló, Losonczi, Horváth J. (Fábián), Madarász Z., Horváth Zs., Bagó, Daróczi (Horváth T.), Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Zalalövő: Dóra – Czömpöl (Flander), Gyenese, Karvalics (Darabos), Illés (Tóth G.), Balogh A., Sipos, Cseresznyés, Penczák, Zsoldos, Csik. Edző: Ostrom János.

Búcsúi hangulatú mérkőzésen az első félidő kiegyenlített játékot hozott, helyzetek mindkét oldalon adódtak, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést egy szerencsés találattal. A második félidő enyhe vendégfölénnyel kezdődött, ennek ellenére a komáriak tudták növelni előnyüket egy büntetőből. Ezután a vendégek mindent egy lapra feltéve rohamoztak, a hazaiak pedig kontrákra rendezkedtek be. A félidő közepén a zalalövőiek egy 11-essel válaszolni tudtak a kétgólos komári előnyre, de egyenlíteniük nem sikerült. Összességében küzdelmes mérkőzésen szerencsés hazai siker született.

Gólszerzők: Horváth J., Madarász Z. (11-esből), ill. Karvalics (11-esből). Jók: Csalló, Madarász Z., Tóth-Pajor M., ill. Cseresznyés. U19: Zalakomár–Zalalövő 4-2.

Police-Ola–Femat Csesztreg 0-8 (0-3)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Police-Ola: Szilasi (Kéri) – Keskeny, Igazi, Mikó, Tausz, Kócza (Papp D.), Erdélyi, Varga Sz., Huszár (Csiszár), Szekeres (Langer), Pálla. Edző: Konrád Péter.

Csesztreg: Fábián – Pesti, Pál (Szekeres), Nagy R., Kiss Ba., Nagy N. (Őr), Elek, Kiss Bá., Nagy Z., Horváth R. (Pethő Já.), Nagy B. (Magai). Edző: Németh Imre.

A múlt heti szervezett, tudatos és jó játék után ezen a napon a Police-Ola valamiért elveszítette önmagát, nem volt méltó ellenfele a Csesztregnek. Nem volt méltó az osztály színvonalához és a minimális elvárásához, ennek okán edzőpartnernek sem volt alkalmas ezen a játéknapon.

Gólszerzők: Szekeres (3), Kiss Bá. (2), Nagy N., Nagy Z., Őr. Jók: senki, ill. Szekeres, Kiss Bá., Nagy N., Nagy Z., Őr. U19: Police-Ola–Csesztreg 2–1.

Csács-NSE–Zalaszentgrót 2-2 (1-1)

Nemesapáti, 300 néző. Jv.: Iványi G.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Éder, Kónya Sz., Bíró, Vizsy, Péntek, Varga M. (Németh II A.), Deák (Karakai), Bogyó (Németh B.). Edző: Kovács László.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Lampert (Csarmasz), Pődör, Horváth D., Buzási, Tóth D., Gájer, Farkas K., Ferenczi, Horváth B., Csik. Edző: Jankovics Péter.

Tekintélyes nézősereg előtt csak a 30. percben tudta mezőnyfölényét gólra váltani a hazai csapat, Vizsy remek kiugratását Deák emelte át a zalaszentgróti kapus fölött, 1-0. A 45. percben óriási potyagólt kapott a Csács-NSE, egy beívelt labda addig pattogott a védők fölött, míg a hosszú oldalon egyedül álló Csik 3 méterről bólintott a kapuba. A 75. percben több hazai labda eladása után ziccerbe került a Zalaszentgrót, az alapvonalról beadott labdát Gájer Péter lőtte a hálóba. Szinte azonnal válaszolt a hazai csapat, az előrehúzódó Takács csúsztatott Bíró András elé, aki könyörtelenül bombázott a kapuba, 2-2. A mérkőzés hajrájában már nem esett gól, a nagy küzdelmet hozó rangadó összességében igazságos döntetlennel végződött.

Gólszerzők: Deák, Bíró, ill. Csik, Gájer P. Jók: Jahic, Vizsy B., Takács, Éder, ill. Tóth Zs., Csik, Ferenczi, Farkas, Gájer P. U19: Csács-NSE–Zalaszentgrót 0–5.

Tarr Andráshida SC–Szepetnek SE 3-3 (2-2)

Andráshida, 100 néző. Jv: Siket L.

Andráshida SC: Kiss – Horváth, Kalamár, Czafit, Czotter, Molnár (Fábián), Csongár (Bakó), Temlén, Szabó, Tóth, Szinay (Káli). Edző: Dobos Sándor

Szepetnek: Szőke – Török, Kiss, Szabó, Schuller, Petánovics, Horváth (Pati), Nagy, Bilák P. (Bilák B.), Novák, Takács (Pataki). Edző: Domján László

A Szepetnek agresszív játékával meglepte a hazaiakat és a 13. percben Takács egy 25 méteres lövéssel előnyhöz is juttatta csapatát. A gól megfogta az Andráshidát és nehezen találta a játék ritmusát. A 24. percben jött a hidegzuhany, hiszen az alapvonalról középre tett labdát Bilák vágta közelről a léc alá. Lassan ébredtek a hazaiak, majd az igazi áttörést a 34. percben Tóth kiharcolt és értékesített büntetője hozta meg. Látványosan visszaesett a vendégek játéka, és a 43. percben egy rossz átadást lefülelve Tóth indította Szinayt, aki kiegyenlített, majd az utolsó percben Szabó nagy ziccerben lőtt fölé. A másik félidőben egyértelmű volt a Hida fölénye, sorra maradtak ki a helyzetek. A 65. percben megtört a jég és az alapvonalról középre passzolt labdát Tóth 12 méterről a kapus feje fölött vágta a hálóba. A mérkőzés hajrájában erőre kaptak a vendégek, és a 82. percben Takács újabb 25 méteres átlövés góljával pontot szereztek Andráshidán. Helyzetei alapján az Andráshida nyerhetett volna, de dicséret illeti a vendégeket is, mert az utolsó pillanatig sem adták fel.

Gólszerzők: Tóth (2, egyet 11-esből), Szinay, ill. Takács (2), Bilák P. Jók: Tóth, Csongár, ill. Szőke, Bilák P., Takács, Schuller.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Jóna István (Andráshida SC), Konrád Péter (Police-Ola), Kosár Lajos (Lenti), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A II. osztály eredményei

Haladás-FC Keszthely–Zalaszentmihály 2-1 (1-1), Legenda Sport-Böde–Gelse 2-2 (2-0), Gutorfölde–Windoor-Páterdomb 3-0 (2-0), Nagykapornak–MP Kanizsa Murakeresztúr 0-0, ADA Nova–Víghép Cserszegtomaj 0-0, Pölöske–Letenye 2-5 (1-2), Borsfa–Bak 2-3 (2-1), Zalaszentiván–ZNET-Telekom Becsehely 6-1 (4-1).